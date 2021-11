Brasiliens verurteilter Ex-Staatschef Lula darf wieder ausreisen

Das ist zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer für Brasiliens Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva: Ein Richter in Brasília hob ein Ausreiseverbot gegen ihn auf. Lula kann also - wenn er will - das Land verlassen.