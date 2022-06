Diese kuriosen Wettbewerbe gibt's wirklich

Eingeschränkte Fernsicht

Die Taucherbrille tragen die Schlammtaucher im Grunde nur, damit ihnen die trübe Soße nicht ständig in die Augen läuft. 55 Meter lang ist der Graben in Llanwrtyd Wells in Wales, in dem seit 1985 die WM ausgeschnorchelt wird. Zweimal muss er durchschwommen werden. Rekordzeit bislang: 1:18 Minuten. Viele der Taucher brauchen deutlich länger. Ein Moorbad soll ja schließlich gesund sein.