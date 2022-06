Diese deutsche Sehenswürdigkeit würden Sie gern besuchen!

Einige deutsche Attraktionen ziehen jährlich mehrere Millionen Besucher an, darunter der Kölner Dom, das Brandenburger Tor in Berlin oder das Schloss Neuschwanstein.

Viele von Ihnen haben uns geschrieben, welche Sehenswürdigkeit in Deutschland sie am liebsten besuchen würden. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir ein Sweatshirt und einen schicken Baumwollbeutel aus der DW "Uncensored Collection" für weltweite Meinungsfreiheit verschenkt. Gewonnen hat Juan Felipe B. aus Kolumbien. Er würde gern mal nahe Kassel die Wilhelmshöhe und die Wasserspiele besuchen.

Herzlichen Glückwunsch!