Die wilden Jahre - Paul McCartney zum 80.

Wings over America

1971 gründete Paul McCartney die Wings. Am Keyboard mit dabei: seine Frau Linda. Harry Benson sitzt mit im Flugzeug, als Paul McCartney 1976 - zehn Jahre nach seinem letzten Beatles-Konzert in den USA - mit seiner neuen Band in die Staaten fliegt. In vier Wochen spielen sie 31 Konzerte, in Seattle sind 67.000 Leute im Publikum.