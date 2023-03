Eine Tänzerin, viele Rollen

Ganna Muromtseva bei der Probe an der Ungarischen Staatsoper in Budapest. Nach ihrer Flucht in den Westen der Ukraine fand sie zunächst Schutz bei Freunden in Belgien. Dann ging sie als Gastkünstlerin an die Semperoper in Dresden. Beim Ballett kann sie alles vergessen: "Wenn meine Hand am Barren ist, konzentriere ich mich ganz auf meine Arbeit, und es sieht so aus, als ob nichts passiert ist".