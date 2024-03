Bis heute sind die Spuren der Teilung Berlins in Ost und West in der Stadt zu sehen. Vielerorts zeigt nur noch ein Messingband auf dem Boden den ehemaligen Verlauf der Mauer, die 1961 gebaut wurde und bis 1989 die Stadt teilte. Wer sich für diesen Abschnitt der Berliner Geschichte interessiert, sollte sich die Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße anschauen.