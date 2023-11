Einige Monate vor der WM 2010 wird Kroos mit 18 Jahren Nationalspieler und ist als jüngster deutscher Akteur bei der WM-Endrunde in Südafrika dabei. Bis zu seinem Rücktritt aus dem DFB-Team nach der EURO 2021 verpasst der Mittelfeldspieler kein großes Turnier. Größter Erfolg ist der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, bei der Kroos alle Spiele von Anfang an bestreitet.