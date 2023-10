Die Journalistin und ihre Peiniger

Die syrische Journalistin Luna Watfa beobachtet die Verhandlung. Seit ihrer Flucht lebt sie in Koblenz. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, in einem Gefängnis gearbeitet zu haben, in dem Tausende Regimekritiker gefoltert und hingerichtet wurden. Das Gericht will klären, wie viel Verantwortung sie für die Taten haben. Luna war selbst in dem berüchtigten Gefängnis des syrischen Geheimdienstes inhaftiert, in dem die Taten begangen wurden, und wurde dort misshandelt. Der Film folgt dem Prozess und erzählt aus Lunas Perspektive, die nicht nur Reporterin, sondern auch Betroffene ist. Sie will vor allem wissen, was Gerechtigkeit für alle Beteiligten bedeutet.