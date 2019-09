Die griechische Droge Sisa - der Stoff, aus dem Albträume sind

EU-Drogenbericht: Mehr Todesfälle, dafür weniger Heroinnutzung

2018 starben in Europa rund 8200 Menschen an einer Überdosis, wie es im Europäischen Drogenbericht heißt. In den USA ist diese Zahl zehnmal höher. Was ist dort schiefgelaufen und was machen die Europäer anders? (06.06.2019)