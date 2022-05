Die Fotografin Linda McCartney und die "Swinging Sixties"

Fotografin unter Musikern

Unter dem Titel "Fotografin unter Musikern. Linda McCartney - The Sixties and more" ist eine Auswahl ihrer Bilder vom 15. Mai bis zum 11. September 2022 in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen zu sehen. Darunter auch dieses Foto von Janis Joplin (l.) und der Band "Big Brother and the Holding Company" von 1967.