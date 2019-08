Die Deutschen und ihr exotisches Gemüse

Kohlrabi und Co.

Wirsing

Dieser krause, smaragdgrüne Kohlkopf ist ebenfalls eine beliebte Kohlsorte in Deutschland. Er ist reich an Vitamin C und kommt häufig als Wirsingroulade, in Suppen oder Gemüsebeilage daher. Wirsing - auch bekannt als Welschkohl oder Savoyer Kohl - ist zwar ein klassisches Wintergemüse, aber das ganze Jahr über erhältlich. Gesunder Knabbersnack: Wirsingchips aus dem Backofen.