Die deutsche Wahl, für Afrika

Braima Darame steht vor dem Reichstagsgebäude, dem Sitz des deutschen Bundestags, in der Hand ein DW-Mikro mit dem typischen blauen Windschutz. Eine große Kamera braucht er nicht, ihm reicht sein Handy. So erklärt Darame in der Berliner Mittagssonne in zwei Minuten und 30 Sekunden seinen Usern in Angola, Mosambik oder Kapverden, wie die Bundestagswahl funktioniert. Darame, ursprünglich aus Guinea-Bissau, berichtet für Portugiesisch für Afrika.



"Es wichtig, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Wahlsystemen zu erklären und auch mal zu sagen, warum man nie etwas vom deutschen Präsidenten hört – und das ist eine gute Zeit dafür", so Darame.



Nach ihm bringt sich Reliou Koubakin in Position. Sein Programm ist ähnlich, nur sein Zielpublikum ein anderes: Koubakin erläutert auf Französisch, für das frankophone Afrika. Auf der Reportagereise drei Wochen vor der Bundestagswahl möchte er besonders über die jungen Erstwählerinnen und Erstwähler sprechen: Wer geht wählen, wer nicht – und warum nicht?



Hinter ihm, am Boden an das Geländer gelehnt, Hirut Melesse. Sie arbeitet an ihrem Radiobericht auf Amharisch, in der Hand den Audiorekorder. Nebenan hat sich Michael Oti bereits Gesprächspartner für seine erste Facebook Live-Schalte gesucht – er hat den englischsprachigen Teil des Kontinents im Visier, darunter strategische Schwergewichte wie Nigeria, Kenia oder auch sein eigenes Heimatland Ghana.



Eine seiner Interviewpartnerinnen ist Binta Aliyu-Assan, seine Kollegin aus Nigeria. Sie darf zum ersten Mal in der Wahlheimat Deutschland wählen – und ist damit auch die einzige Tourteilnehmerin, die am 26. September offiziell ihr Kreuzchen machen darf.



Binta Aliyu-Assan darf zum ersten Mal in ihrer Wahlheimat Deutschland wählen



"Mir öffnet die Reise die Augen. Ich wähle zum ersten Mal hier und werde genau beobachten, wer meine Interessen wirklich ernst nimmt", sagt Aliyu-Assan. Sie berichtet auf Haussa, das vor allem im Norden Nigerias und Niger gesprochen wird.



"Unser Ziel ist es herauszufinden, welchen Einfluss die deutsche Bundestagswahl auf Afrika haben wird. Wir sprechen mit vielen Leuten in verschiedenen Städten, und wollen hören, was von der Wahl zu erwarten ist“, sagt Harrison Mwilima, der "Tourmanager". Gerade hat er für seine Redaktion auf Kisuaheli eine deutsche Afrika-Expertin interviewt.

Über 500 Partnersender



In sechs afrikanischen Sprachen sind während der einwöchigen Tour Radio-, Online- und Social Media-Berichte für über 500 Partnermedien in Subsahara-Afrika geplant, dazu Live-Schalten auf Facebook, mit Fernsehsendern wie TV Zimbo in Angola, STV Notícias in Mosambik, Golfe TV in Benin und RDV im Senegal oder mit dem südafrikanischen Radiosender Cape Talk in Kapstadt.



"Auch in Afrika verzeichnen wir ein hohes Interesse an der Bundestagswahl und insbesondere der Nachfolge Angela Merkels. Mit der vielsprachigen Besetzung kann die Deutsche Welle zielgenau die regionalen afrikanischen Blickwinkel auf Deutschland bedienen", so Chefredakteurin Manuela Kasper-Claridge.



Rund um die Bundestagswahl werden die sechs Afrika-Redaktionen zahlreiche Specials im Radio und auf ihren Social-Media-Kanälen im Programm haben. Im ethnisch aufgeheizten Klima der Bundesrepublik Äthiopien interessiert man sich besonders für das föderale System Deutschlands.



Dazu plant die Amharisch-Redaktion eine Sondersendung mit dem populärsten Radiosender in Addis Abeba, Sheger FM. Die Haussa-Redaktion erklärt ihrem Publikum in Nigeria und Niger in einem Special das demokratische System Deutschlands.

Hirut Melesse, Braima Darame, Binta Aliyu-Assan, Catherine Lankes, Michael Oti, Harrison Mwilima, Reliou Koubakin und Thomas Gordon-Martin (von links nach rechts) auf großer Tour



"Auf der Tour sucht unser Team gezielt afrikanische Anknüpfungspunkte – wie das Afrikanische Viertel in Berlin, den ersten schwarzen Philosophen in Deutschland, Anton Wilhelm Ano – es trifft Studierende und Afrikanisten oder politische Akteure wie den SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby", erläutert Claus Stäcker, Leiter der DW-Afrika-Programme und Initiator der Tour. "Das macht es unserem Zielpublikum in Afrika leichter, das Deutschland von heute und seine Rolle in der Welt zu verstehen."



Halt machen wird der "Germany Votes"-Bus in Berlin, Potsdam, Halle (Saale), Hamburg und in Aachen. Ein Volontär, Thomas Gordon-Martin, und eine Volontärin, Catherine Lankes, unterstützen die Tour vor Ort mit Berichten und Posts auf Social Media. Aber erstmal geht es im Reportage-Van aus dem Irrgarten des Regierungsviertels quer durch Berlin Richtung Kreuzberg. Musik laut, Speicherkarten getauscht, Powerbanks geladen – allez!