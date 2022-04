Die deutsch-rumänische Freundschaft - wichtiger denn je

Als Deutschland und Rumänien am 21. April 1992 den "Vertrag über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa" unterzeichneten, war die Welt noch eine ganz andere. Es war relativ kurz nach der politischen Wende auf unserem Kontinent, die Länder Osteuropas waren im Umbruch, Deutschland wiedervereint. Fast vergessen waren die Bedrohungen des Kalten Krieges, die Menschen blickten zuversichtlich in die Zukunft.

Trotz mehrerer Krisen in den Jahrzehnten darauf - Wirtschafts-, Euro- oder Flüchtlingskrise - war die Angst vor einem Krieg vor unserer Haustür gewichen. Bis vor etwa zwei Monaten. Nach Russlands Invasion in der Ukraine ist die Angst wieder da. Dass Russlands Nachbarn, darunter auch Rumänien, jemals wieder um ihre Sicherheit und Souveränität bangen müssen, hätte vor 30 Jahren niemand gedacht.

Starke Partnerschaft in NATO und EU

Deutschland stehe an der Seite Rumäniens - in Sachen Verteidigung und Stärkung der NATO-Ostflanke sowie bei der Bewältigung des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine, so der deutsche Botschafter in Bukarest, Peer Gebauer, gegenüber der DW. Rumänien sei ein wichtiger Partner in der NATO und der EU.

"Politisch eint uns das gemeinsame Arbeiten und Wirken für eine noch stärkere EU. Die Krisen der letzten Jahre, der letzten 15 Jahre, wenn man so will - Eurokrise, dann das Thema Flucht und Migration, das Europa stark herausgefordert hat, und jetzt die Russlandkrise in unmittelbarer Nachbarschaft Rumäniens - all diese Dinge können wir nur gemeinsam angehen", so Gebauer.

Auch Adriana Stanescu, die rumänische Botschafterin in Berlin, bekräftigte im DW-Interview die strategische Bedeutung der deutsch-rumänischen Partnerschaft. Das zeige sich, so Stanescu, auch im aktuellen geostrategischen Kontext: "Die gemeinsame Mitgliedschaft Rumäniens und Deutschlands in der EU und der NATO in diesen turbulenten Zeiten ist ein wichtiger Vorteil, der eine enge Koordinierung und eine verstärkte gegenseitige Unterstützung ermöglicht." Das gelte vor dem Hintergrund der Aggression gegen die Ukraine sowohl für den militärischen als auch für den humanitären Bereich.

Die Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags am 21. April 1992 sei Teil eines umfassenden Ansatzes auf europäischer Ebene, "der darauf abzielt, die Beziehungen zwischen Staaten, die jahrzehntelang durch den Eisernen Vorhang getrennt waren, zu erneuern und so zur Wiederherstellung der europäischen Einheit und zur Schaffung einer dauerhaften friedlichen Grundordnung beizutragen, gestützt auf jene Werte, die uns heute verbinden: Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit".

Deutschland, wichtigster Handelspartner Rumäniens

Die letzten 30 Jahre, betont Botschafter Gebauer, "haben eine Erfolgsgeschichte in den bilateralen Beziehungen geschrieben". Und das auf allen Gebieten: nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich und kulturell. Deutschland sei Rumäniens Handelspartner Nummer 1 mit einem Volumen von rund 33 Milliarden Euro im Jahr 2021 und liege damit über dem Vorkrisenniveau. Das bedeutet, so Gebauer weiter, dass die Pandemie die bilateralen Beziehungen nicht beeinträchtigt habe.

Karlspreis-Verleihung, 2.10.2021: Rumäniens Präsident Klaus Iohannis zusammen mit seiner Ehefrau Carmen (Mi.), der rumänischen Botschafterin in Berlin, Adriana Stanescu (r.) und dem deutschen Botschafter in Bukarest, Peer Gebauer (l.)

Darüber hinaus sei Deutschland "der zentrale Investor in Rumänien". Die deutschen Unternehmen - über 23.000 an der Zahl - hätten in ihrem Land etwa 300.000 Arbeitsplätze geschaffen, ergänzt Botschafterin Stanescu: "Im neuen internationalen Kontext wird Rumänien zu einem strategisch sicheren Ort für Investitionen und Handel."

2022 haben bereits mehrere hochrangige Vertreter der deutschen Politik Rumänien besucht, auch ein baldiger Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier steht an. Vor zwei Wochen war der rumänische Außenminister Bogdan Aurescu in Berlin.

Deutsche Minderheit und rumänische Diaspora als Brückenbauer

Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Festigung der bilateralen Beziehungen spielt einerseits die deutsche Minderheit in Rumänien. Diese sei "ein wertvoller historischer Schatz", so Gebauer, und das, obwohl inzwischen die Zahl der sogenannten Rumänien-Deutschen stark geschrumpft ist: Heute leben noch ca. 40.000 in Rumänien, vor der Wende von 1989 waren es rund 250.000; die meisten sind gleich nach dem Sturz des Kommunismus nach Deutschland ausgewandert. Brückenbauer sind gleichermaßen auch die etwa eine Million Rumänen, die dauerhaft in Deutschland leben und arbeiten.

Reise durch den Osten Europas: Rumänien Rumäniens vielfältige Hauptstadt Bukarest ist die populärste Stadt Rumäniens. Neben weitläufigen Grünanlagen, wie dem herrschaftlichen Herăstrău-Park, besticht sie mit eindrucksvoller Architektur. Highlights sind das 1888 fertiggestellte Athenäum und das "Haus des Volkes" (siehe Bild), der Parlamentspalast. Er ist 360.000 Quadratmeter groß! Rumäniens Diktator Ceaușescu ließ dazu einst ein ganzes Stadtviertel abreißen.

Reise durch den Osten Europas: Rumänien Ein Schloss im Wandel der Zeit Das 1883 fertiggestellte Schloss Peleș diente Rumäniens Königsfamilie bis 1947 als Sommerresidenz. Mit der kommunistischen Machtübernahme ging das Anwesen in Staatsbesitz über, wurde nach dem Sturz Ceaușescu aber wieder an seinen vorherigen Besitzer übereignet. Das in der Stadt Sinaia gelegene 3.200 Quadratmeter große Schloss beherbergt heute ein Kunstmuseum.

Reise durch den Osten Europas: Rumänien Das "Draculaschloss" Der schaurige Schlossbewohner Graf Dracula aus Bram Stokers gleichnamigen Roman dürfte vielen bekannt sein. Dass dem Schriftsteller Schloss Bran im rumänischen Siebenbürgen als Inspiration gedient haben dürfte, vielleicht nicht. Einen Besuch ist das gut erhaltene Bauwerk allemal wert. Zumal das auf einem Felsen thronende Schloss einen lohnenswerten Weitblick über das Umland beschert.

Reise durch den Osten Europas: Rumänien Hermannstadt Ebenfalls in Siebenbürgen liegt Hermannstadt (rumänisch Sibiu), welche 2007 zur europäischen Kulturhauptstadt gekürt wurde. Sie ist seit Jahrhunderten vom multikulturellen Zusammenleben zwischen Rumänen, Deutschen, Ungarn und Roma geprägt. Neben vielen Sehenswürdigkeiten sollten Reisende keinesfalls die gusseiserne Lügenbrücke (Bild) verpassen.

Reise durch den Osten Europas: Rumänien Deutsches Erbe Zwei Autostunden nördlich von Schloss Bran liegt die von deutschen Siedlern im Mittelalter gegründete Stadt Schäßburg (rumänisch Sighișoara). Der farbenfrohe Altstadtkern gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören außerdem der 64 Meter hohe Stundturm (siehe Bild) und die Klosterkirche Biserica Manastirii.

Reise durch den Osten Europas: Rumänien Die Karpaten Der Gebirgszug prägt weite Teile des Landes. Der Moldoveanu (Bild) ist mit rund 2.500 Metern der höchste Berg der rumänischen Karpaten. Ein sanft ansteigender Weg durch unberührte Natur führt hinauf und entlohnt mit einem Panoramablick auf die umliegenden Berge. Das Făgăraș-Gebirge eignet sich ebenfalls gut für Trekking-Touren.

Reise durch den Osten Europas: Rumänien Das Salzbergwerk Salina Turda Im Turda Bergwerk im Nordwesten des Landes wurde schon zu römischen Zeiten Salz abgebaut. Seit 1992 sind die Stollen für Touristen zugänglich. Heute befindet sich hier der wohl unkonventionellste Freizeitpark der Welt: neben einem unterirdischen Riesenrad können sich Besucher an Billardtischen und einem Amphitheater erfreuen.

Reise durch den Osten Europas: Rumänien Ausspannen in Konstanza Östlich von Bukarest liegt die Schwarzmeerstadt Konstanza. Ihre Wurzeln reichen zurück bis ins 7. Jahrhundert vor Christus, als sich hier erstmals griechische Siedler niederließen - für Kulturinteressierte ist das Museum für nationale Geschichte und Archäologie deshalb eine Top-Adresse. Vorzüglich entspannen lässt es sich an der städtischen Strandpromenade (Bild).

Reise durch den Osten Europas: Rumänien Die Statue des Decebalus Diese 55 Meter hohe Steinstatue am Ufer der Donau befindet sich im äußersten Südosten Rumäniens. Sie zeigt den Dakerkönig Decebalus und ist Europas höchste Felsskulptur. Erschaffen wurde sie allerdings erst zwischen 1994 und 2004 im Auftrag eines rumänischen Geschäftsmanns. Zwölf Bildhauer waren am Projekt beteiligt.

Reise durch den Osten Europas: Rumänien Zufluchtsort Rumänien Wie viele andere Nachbarländer hat auch Rumänien tausende ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Viele fanden im 4-Sterne-Hotel "Mandachi" nahe der nordrumänischen Stadt Suceava Schutz. Sie liegt unweit der ukrainischen und moldauischen Grenze. Autorin/Autor: Benjamin Restle



Diese Menschen seien gut in den deutschen Arbeitsmarkt integriert, geschätzt und als verlässliche Partner in der Entwicklung der deutschen Wirtschaft anerkannt, so die rumänische Botschafterin in Berlin. "Wir stehen beispielsweise mit rund 6000 Ärzten aus Rumänien an der Spitze der europäischen Herkunftsländer der in Deutschland tätigen ausländischen Mediziner."

Theater, Kunst und Bier

Wie eng vernetzt und erfolgreich beide Länder auch im Kunst- und Kulturbereich sind, zeigen zahlreichen gemeinsame Projekte. "You Are Another Me - A Cathedral of the Body", gestaltet von der Berlinale-Preisträgerin Adina Pintilie für den Rumänischen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig, entstand in Zusammenarbeit mit dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Das Goethe-Institut Bukarest widmet dem 30-jährigen Jubiläum des Freundschaftsvertrags die Ausstellung "Duos".

"Dabei geht es um Portraits von 30 deutsch-rumänischen Paaren, die entweder zusammenleben oder zusammenarbeiten, als Künstler beispielsweise. Darunter sind auch die rumänische Schriftstellerin und DW-Kolumnistin Lavinia Braniste und die Berliner Verlegerin Nikola Richter", erklärt Joachim Umlauf, Direktor des Goethe-Instituts, gegenüber der DW. Es gehe aber nicht nur um Persönlichkeiten, sondern auch um ganz normale Menschen, denn die Ausstellung solle die ganze Gesellschaft widerspiegeln.

Regisseur Thomas Ostermeier (Mitte) zusammen mit dem Intendanten des Hermannstädter Theaterfestivals Constantin Chiriac (links) und Theaterkritiker George Banu auf dem Festival 2016

"Das Internationale Theaterfestival in Hermannstadt (rum. Sibiu), das in diesem Jahr einen besonderen Deutschland-Schwerpunkt setzt, lädt große Künstler wie Sascha Waltz, Claus Peymann oder Götz Teutsch zum diesjährigen Theatertreffen im Juni ein und ehrt sie mit jeweils einem Stern auf dem Hermannstädter Walk of Fame", so Intendant Constantin Chiriac im DW-Gespräch. Zahlreiche erfolgreiche Kooperationen mit deutschen Institutionen gibt es auch von Seiten der Deutschen Abteilung des Nationaltheaters Hermannstadt und des Deutschen Staatstheaters Temeswar - diese zwei deutschsprachigen Theater in einem Land außerhalb des deutschen Sprachraums sind eine Besonderheit weltweit.

Unter dem Motto "30 Jahre deutsch-rumänische Freundschaft und Partnerschaft in Europa" finden im Laufe des Jahres 2022 sowohl in Deutschland als auch in Rumänien weitere hochkarätige Veranstaltungen statt. Sogar ein deutsch-rumänisches Freundschafts-Bier soll aus diesem Anlass in Rumänien gebraut werden.