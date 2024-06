In den mehr als drei Jahrzehnten ihrer Tätigkeit als Redakteurin bei der Deutschen Welle ist Medana Weident Jahr für Jahr auf zahlreichen Festivals und Kulturveranstaltungen in Rumänien und Deutschland präsent, etwa auf dem Nationalen Theaterfestival FNT in Bukarest, dem Internationalen Theaterfestival FITS in Sibiu, den Wagner-Festspielen in Bayreuth, den Ruhrfestspielen in Recklinghausen oder dem Beethoven-Festival in Bonn.

Zudem beteiligt sie sich an Debatten, Konferenzen und Workshops zu kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Themen. Beiträge von Medana Weident erscheinen auf dw.com sowie in Fachpublikationen in Rumänien und Deutschland.