Wichtige Nebenrolle: "American Graffiti" (1973)

Die Geschichte von vier Teenagern auf der Schwelle zum Erwachsenwerden: In einer Nebenrolle spielt Harrison Ford einen Typen vom Land, Bob Falfa, der in seinem Chevy die Hauptfigur John Milner zu einem Autorennen herausfordert. Das Rennen endet in einem Crash. Für Ford ist es das Kinodebüt, für Lucas der erste erfolgreiche Film. Vier Jahre später werden beide gemeinsam Filmgeschichte schreiben...