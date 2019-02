Die Berlinale wird weiblicher

10 Frauen, die die Berlinale rocken werden

Tilda Swinton

Als weiterer Stammgast in Berlin wird Tilda Swinton wieder die Standards für Coolness auf dem roten Teppich setzen. Sie spielt in zwei Filmen des Festival-Programmes mit: Joanna Hoggs "The Souvenir", der gerade eine Auszeichnung beim Sundance-Festival abgeräumt hat, wird in der Panorama-Kategorie gezeigt; der Film "The Garden" (1990) wird in der experimentellen Forum-Sektion zu sehen sein.