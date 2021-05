DFB-Team: Thomas Müller und Mats Hummels im EM-Kader

Es war bereits zuvor viel spekuliert worden, dennoch hatte Bundestrainer Joachim Löw bis zuletzt ein Geheimnis daraus gemacht, welche Spieler er mit zur EM nimmt und ob auch Thomas Müller und Mats Hummels mit dabei sein würden. Auf einer virtuellen Pressekonferenz wurde der 26-köpfige EM-Kader dann am Mittwochmittag vorgestellt - und tatsächlich waren auch die beiden im März 2019 Ausgemusterten in der vom DFB-Team vorbereiteten Video-Präsentation dabei.

"Mats ist in der Organisation sehr gut und hat Turniererfahrung. Er weiß, wie man mit Drucksituationen umgeht", begründete Löw seine Entscheidung pro Hummels - und Müller. "Jetzt ist Turnier. Es steht über allem, ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Beide haben eine sehr starke Saison gespielt. In puncto Führung können sie der Mannschaft einiges geben."

Günter und Musiala statt Kehrer und Draxler

Während mit Müller und Hummels zwei "Altgediente" wieder mit dabei sind, verzichtete Löw auf Thilo Kehrer und Julian Draxler von Paris St. Germain sowie den Dortmunder Julian Brandt. Stattdessen fand der lange verschmähte Kevin Volland von der AS Monaco wieder Aufnahme in den Kader. "Kevin war einige Jahre nicht bei der Nationalmannschaft, aber wir haben gesehen, was er in Frankreich geleistet hat. Er hat 16 Tore erzielt und macht auch körperlich einen sehr guten Eindruck."

Außerdem sind mit dem 18 Jahre alten Bayern-Talent Jamal Musiala und Christian Günter vom SC Freiburg zwei im DFB-Dress noch sehr unerfahrene Spieler Aufnahme im Kader.

Zwei prominente Spieler hatten bereits zuvor für die EM abgesagt: Marco Reus verzichtete, um den Sommer zur Regeneration und zur Vorbereitung auf die nächste Saison mit Borussia Dortmund zu nutzen. Reus, der in seiner Karriere bereits mehrere langwierige Verletzungen überstehen musste, hatte den BVB zum Pokalsieg gegen RB Leipzig geführt und auch im Bundesliga-Endspurt herausragende Leistungen gezeigt.

Für das DFB-Team war er seit Oktober 2019 nicht mehr aufgelaufen. Die EURO 2021 hätte ein krönender Abschluss seiner von Enttäuschungen geprägten DFB-Turnier-Historie sein können.

Torhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona lässt sich am Knie operieren und kann ebenfalls nicht am Turnier teilnehmen.

Zwei Testspiele vor dem EM-Auftakt

Die Nationalmannschaft reist am 28. Mai ins Trainingslager nach Seefeld in Österreich. Am 2. Juni gibt es in Innsbruck ein Testspiel gegen Dänemark, ein zweiter Test gegen Lettland steigt am 7. Juni in Düsseldorf. Anschließend bezieht das DFB-Team sein EM-Quartier in Herzogenaurach bei Nürnberg. Am 15. Juni steht dann der EM-Auftakt gegen Weltmeister Frankreich auf dem Programm.