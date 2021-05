Nationaltorwart Marc-André ter Stegen fällt für die EM aus

"Ich bin traurig, dass ich diesen Sommer die EURO 2020 mit Deutschland verpassen werde", schrieb Marc-André ter Stegen auf Instagram: "Zum ersten Mal seit vielen Jahren werde ich zu Hause ein Fan sein und mein Land unterstützen." Der 29 Jahre alte Torwart des FC Barcelona wird die auf diesen Sommer verschobene Fußball-Europameisterschaft wegen einer Knie-Operation verpassen. Er habe sich in Absprache mit der medizinischen Abteilung seines Vereins zu dem Eingriff entschlossen, ließ ter Stegen wissen. Eigentlich hatte ihn Bundestrainer Joachim Löw als Nummer zwei hinter Stammtorwart Manuel Neuer vorgesehen.

"Wir waren mit Marc im Austausch. Er weiß, dass wir ihn als Weltklasse-Torhüter unglaublich schätzen", sagte Löw zum EM-Aus ter Stegens. "Das Wichtigste ist, dass Marc nun wieder beschwerdefrei wird." Als Torhüter neben dem Münchener Neuer sind jetzt Bernd Leno vom FC Arsenal und Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt fest eingeplant. Löw wird seinen 26 Mann umfassenden Kader für die EM am Mittwoch offiziell bekanntgeben.

Pressebericht: Löw holt Thomas Müller zurück

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wird Thomas Müller in den Kader zurückkehren. Sein 100. und bislang letztes Länderspiel hatte der 31 Jahre Offensivspieler des FC Bayern im November 2018 in der Nations League gegen die Niederlande (2:2) bestritten. Vier Monate später hatte Löw den Weltmeister von 2014 im Zuge des angekündigten Umbruchs des Nationalteams ausgebootet. Der Ruf nach einem Comeback Müllers war nach dessen überragenden Auftritten in dieser Saison immer lauter geworden.

Thomas Müller kommt in dieser Bundesliga-Saison bereits auf elf Treffer und 21 Torvorlagen

Ob auch die zeitgleich mit Müller aussortierten Verteidiger Mats Hummels von Borussia Dortmund und Jérôme Boateng vom FC Bayern zurückkehren werden, ist noch offen. Der DFB kündigte für Mittwoch "Überraschungsgäste" an.

sn/jst (dpa, sid)