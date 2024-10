Deutschlands U21 schafft EM-Qualifikation

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo gewann sein vorletztes Qualifikationsspiel in Regensburg gegen Bulgarien mit 2:1 (1:1) und sicherte sich als Erster der Gruppe D sein Ticket für die Endrunde im Juni 2025 in der Slowakei.

"Es war ein sehr schönes Spiel, Bulgarien hat es sehr gut gemacht", sagte Siegtorschütze Nick Woltemade nach der Partie im Fernsehinterview. "Schlussendlich sind wir einfach erleichtert, ein geiles Gefühl."

Wiedergutmachung in der Slowakei

Die Freude des Angreifers von Bundesliga-Klub VfB Stuttgart teilten auch seine Mitspieler. Maximilian Beier von Borussia Dortmund war in der 9. Spielminute der Führungstreffer gelungen, allerdings schaffte Bulgarien Nikola Ilijew den Ausgleich (37. Minute). Schließlich war es Woltemade, der per Foulelfmeter für die Entscheidung sorgte.

Deutschlands U21, die bereits dreimal Europameister war, ist nun zum siebten Mal in Folge bei der EM-Endrunde dabei. In der Slowakei dürfte es allerdings vor allem für Trainer Di Salvo um Wiedergutmachung gehen. Schließlich war er mit dem deutschen Nachwuchs bei der letzten Europameisterschaft im vergangenen Jahr bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Wanners Debüt in der U21

Viele Augen waren in Regensburg auch auf Top-Talent Paul Wanner vom 1. FC Heidenheim gerichtet. Der 18-Jährige steht vor der Entscheidung, für welche Nation er in der A-Nationalmannschaft spielen möchte: Deutschland, das Heimatland seines Vaters, oder Österreich, die Heimat seiner Mutter. Wanner wurde in der 72. Minute eingewechselt und feierte damit sein Debüt für die deutsche U21.