Der beste Rückenschwimmer seiner Zeit ist von 1978 bis 1982 Kornelia Enders Ehemann. Auch er ist vierfacher Olympiasieger, gewinnt seine Goldmedaillen für die DDR allerdings 1968 in Mexiko-City und 1972 in München. Wegen seines eleganten Stils, wird er "Schwimm-Mozart" genannt. Er bleibt zwischen 1967 und 1974 sieben Jahre lang ungeschlagen. Mit Doping, so Matthes, sei er nie in Kontakt gekommen.