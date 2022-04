Deutschland: Putin-Kritiker im Exil

Olga Romanowa ist in Russland geboren, sie floh 2017 nach Berlin, weil sie sich als Bürgerrechtlerin in ihrer Heimat nicht mehr sicher fühlte. Heute tut sie, was sie kann, um den vielen ukrainischen und russischen Flüchtlingen zu helfen, die in der deutschen Hauptstadt ankommen. Einer von ihnen ist Lew Wladow aus der Großstadt Tscheljabinsk am Ural, keine dreißig Jahre alt, und gerade erst seit wenigen Tagen in Berlin. Er hatte den russischen Überfall der Ukraine kritisiert und fürchtet seither um sein Leben.