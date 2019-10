Deutschland lahmt

Italien will sich bei Innovation und Digitalisierung vernetzen

Schulden hin oder her - Italien muss wirtschaftlich aufholen und investieren vor allem auch in der Digitalisierung. Von der Regierung gibt es steuerliche Anreize für Investitionen in diesem Bereich. Bislang belegt Italien im europäischen Ranking einen der hinteren Plätze. Italienische und deutsche Wirtschaftsverbände und Unternehmen wollen nun stärker zusammenarbeiten.