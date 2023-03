Afrika

Deutschland hält an Völkermord-Abkommen mit Namibia fest

Trotz Klage in Namibia: Die Bundesregierung will das Abkommen über den Völkermord an den Herero und Nama umsetzen. So steht es in der Antwort auf eine kleine Anfrage der Linkspartei, die der DW exklusiv vorliegt.

Denkmal zur Erinnerung an den Völkermord in Windhuk