Deutscher Doppelerfolg im Straßenrennen

Jana Majunke hat nach dem Zeitfahren auch das Straßenrennen über 26,4 Kilometer gewonnen und die zehnte deutsche Goldmedaille in Japan geholt. Die an spastischen Bewegungsstörungen leidende 31-Jährige dominierte von Beginn an das Feld, konnte sich schnell absetzen und siegte in 1:00:58 Stunden. "Ich kann es noch gar nicht fassen", sagte sie nach ihrem zweiten Gold in Tokio der ARD. "Mir liegt die Strecke einfach."

Ihre 23 Jahre ältere Vereinskollegin Angelika Dreock-Käser, die nach einem Schlaganfall erstmals bei Paralympics startete, kam nach 1:03:40 Stunden als Zweite ins Ziel und jubelte nach Bronze im Zeitfahren ebenfalls über ihre zweite Medaille.

Baldé verpasst Finale im letzten Rennen

Nach seinem dritten Vorlauf-Aus bei den Paralympics in Tokio hat Rennrollstuhlfahrer Alhassane Baldé seine Karriere offiziell für beendet erklärt. "Das war mein letztes Rennrollstuhlrennen", sagte der 35-Jährige, der es nach den 5000 und 1500 Metern auch über 800 Meter nicht in den Endlauf schaffte.

Nach 17 Jahren Leistungssport ist nun für Alhassane Baldé Schluss

Baldé hatte im Vorfeld bereits angekündigt, dass die Spiele in Japan zumindest seine letzten Paralympics werden. Den Abschied hat er sich anders vorgestellt. "Mir fehlten der Speed und die Leichtigkeit, vielleicht auch im Kopf. Das ist schwer zu akzeptieren, aber im Endeffekt ist es Leistungssport", sagte er: "Ich blicke auf eine lange Karriere zurück, in der ich auch viele Höhen hatte. Das ist jetzt ein Tiefpunkt."

Sein internationales Debüt gab Baldé vor 17 Jahren bei den Paralympics in Athen. Auch 2008 in Peking und 2016 in Rio nahm er an den Spielen teil. Sein größter Erfolg sind zwei Bronzemedaillen bei der WM 2017 in London sowie drei Silber- und drei Bronzemedaillen bei Europameisterschaften. In Deutschland war er in all der Zeit konkurrenzlos.