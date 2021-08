Paralympics Tokio: Mareike Miller und Michael Teuber tragen die deutsche Fahne

"Das ist ein schöner Moment und sehr besonders. Ich freue mich sehr", sagte Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller, nachdem sie erfahren hatte, dass sie am Dienstag zusammen mit Para-Radfahrer Michael Teuber bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Tokio die deutsche Fahne ins Stadion tragen wird. Teuber bezeichnete die Rolle als Fahnenträger als "Sahnehäubchen" auf seiner Karriere: "Eine größere Ehre, als die Mannschaft anzuführen, gibt es nicht. Da läuft es einem kalt den Rücken herunter."

Deutschland ist bei den Spielen der Sportler mit Behinderung mit 136 Aktiven vertreten. Erstmals wird die deutsche Fahne bei einer Paralympics-Eröffnungsfeier gemeinsam von einer Frau und einem Mann getragen, um ein Zeichen für Gleichberechtigung zu setzen.

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hatte die teilnehmenden rund 160 Nationen ausdrücklich dazu ermuntert - wie zuvor bereits das Internationale Olympische Komitee (IOC) bei den Olympischen Spielen an selber Stelle. Bei der olympischen Eröffnungsfeier hatten Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding die deutsche Fahne getragen.

Miller: "Gold wäre das i-Tüpfelchen"

Für Mareike Miller, die Kapitänin des deutschen Rollstuhlbasketball-Teams, sind die Spiele in Tokio ihre dritten Paralympics. 2012 in London hatte sie mit der deutschen Mannschaft Gold, 2016 in Rio de Janeiro Silber gewonnen. Vor ihrer Abreise nach Tokio hatte die 31-Jährige im DW-Interview eine weitere Medaille als ihr großes Ziel genannt: "Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Mannschaft die Fähigkeit hat, auch Gold zu gewinnen. Aber das wäre natürlich das i-Tüpfelchen." Miller, die seit der Jugend einen irreparablen Knieschaden hat, begann als 18-Jährige, Rollstuhlbasketball zu spielen. In der Bundesliga spielt sie für die BG Baskets Hamburg, die Rollstuhlbasketballerinnen des Hamburger SV. Miller ist auch Aktivensprecherin im Deutschen Behindertensportverband (DBS).

Teubers Ziel: Zum fünften Mal in Serie Gold

Michael Teuber ist in Tokio zum fünfen Mal bei Paralympischen Spielen am Start. Die bisherige Ausbeute des Radfahrers: fünfmal Gold und einmal Silber. Der 53-Jährige, dessen Beine nach einem Autounfall im Jahr 1987 unterhalb der Knie gelähmt sind, wird in Tokio sowohl auf der Bahn als auch bei den Straßenrennen starten.

Michael Teuber beim Straßenrennen der Paralympics 2016 in Rio de Janeiro

Sein Fokus liegt auf dem Straßen-Einzelzeitfahren am 31. August. In dieser Disziplin hat er bei den vergangenen vier Paralympics Gold gewonnen. Teuber ist auch ein begeisterter Bergsteiger. So stand er auf dem 6268 Meter hohen Gipfel des Vulkans Chimborazo in Ecuador und bestieg den 5895 Meter hohen Kilimandscharo, den höchsten Berg Afrikas.