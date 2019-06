Deutsche WM-Frauen treffen auf Nigeria

China schießt Deutschland ins WM-Achtelfinale

Auf dem Sofa ziehen die deutschen Fußballerinnen vorzeitig in die erste K.-o-Runde der WM in Frankreich ein: weil China gegen Südafrika gewinnt. Doch Bundestrainerin Voss-Tecklenburg nimmt ihr Team in die Pflicht. (14.06.2019)