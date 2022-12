Der Tag

Der Tag vom 20.12. 2022

300. Kriegstag: Putin nennt Lage der Russen in Ukraine „extrem schwierig“ | Erste Benin-Bronzen kommen in Nigeria an | US-Untersuchungsausschuss empfiehlt Anklage Trumps | Rauschender Empfang für argentinische WM-Helden in Buenos Aires