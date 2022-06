Der Tag

Der Tag vom 17.06.2022

Erleichterung in Kiew: EU-Kommission empfiehlt Beitrittskandidatenstatus für Ukraine | Rückschlag für Assange: Britische Regierung erlaubt Auslieferung des Wikileaks-Gründers an die USA | Kunst von Kollektiven: documenta 15 startet in Kassel