Der Tag

Der Tag vom 12.01.2023

Häuserkampf in Soledar: Blutige Gefechte zwischen Ukrainern und Russen in der ostukrainischen Stadt | Sturm über Lützerath: Bei starkem Wind und eisiger Kälte trotzen Dutzende Besetzer der Räumung des Braunkohle-Dorfs | Biden in Bedrängnis: Der US-Präsident ist in Erklärungsnot, weil er als Privatmann Geheimdokumente aufbewahrt hat – wie schon sein Vorgänger Trump