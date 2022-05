Startschuss im "Garten von Europa"

Lebensfreude pur: Ein Kind läuft durch ein rotes Tulpenfeld. Der Keukenhof ist auch als "Garten von Europa" bekannt und spielt in jedem Frühjahr eine wichtige Rolle beim Start der Tourismussaison in den Niederlanden. Für die kleinen Gäste sind extra Attraktionen im Angebot: Sie können auf einem Spielplatz toben und an Schnitzeljagden teilnehmen.