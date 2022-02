Der innere Krieg - Frauen an der Front

Drei Soldatinnen berichten über ihren Kampf gegen die Aufständischen und die patriarchale Gesellschaft.

Denn den Frauen wird der Kampfeinsatz selten zugetraut. Stattdessen werden die meisten ukrainischen Soldatinnen auf Verwaltungsposten verbannt. Und die ukrainischen Medien stellen sie als Kuriositäten dar, die sich eher darum kümmern, ob sie genügend Zeit für eine Maniküre haben.



Mit drei dieser Frauen zog die Filmemacherin Masha Kondakova in den Krieg. Die Patriotin und Rebellin Lera kündigte ihren Job als Journalistin und ging zur Armee. Als sie in ein Trainingslager geschickt wird, desertiert sie prompt und geht gleich wieder an die Front.







Die junge Ärztin Ira kehrt verletzt aus dem Krieg zurück. Ganz andere Schlachten schlägt sie in Kiew, wo sie als Veteranin mit Behinderung einen neuen Platz in der Gesellschaft finden muss.





Elena hat sich 2014 freiwillig gemeldet. Sie lebt weit weg von ihren Kindern und versucht, ihr Privat- und Berufsleben unter einen Hut zu bringen. Kondakova hat es geschafft drei unerschrockene Frauen zu finden, die ihre intimen Geschichten über Liebe, Kampf und Verlust mit uns teilen.



