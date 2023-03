"Das ist doch zum Davonlaufen!"

Redewendungen rund ums Laufen

Mir läuft die Zeit davon

Der Termin rückt immer näher, man fühlt sich gestresst. Da denken sich viele: "Mir läuft die Zeit davon!" - ich hab nicht genug Zeit, alles zu schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Kleiner Tipp: Einfach mal langsam machen und versuchen, den Augenblick zu genießen - so wie es Simon & Garfunkel in ihrem Song "Feelin' Groovy" empfehlen.