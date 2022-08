Das Fringe-Festival wird 75

Drachen und Nominierungen

Auch mystisch und fantastisch geht es zu: Künstler der Show "Dragons and Mythical Beasts" performen in buntem Licht und Bühnennebel. Die Produktion ist in der Kategorie Familienunterhaltung für die diesjährigen Laurence Olivier Awards nominiert. Die Preise gelten als höchste Auszeichnungen im britischen Theater und sind vergleichbar mit den Tony Awards am amerikanischen Broadway.