Darts-WM: Beide Frauen ausgeschieden

Die Darts-Weltmeisterschaft in London ist wieder eine Männer-Domäne. Am Montagabend schied die Russin Anastasia Dobromyslowa aus dem Turnier aus, die letzte von zwei Frauen, die bei der WM angetreten waren. Die 34-Jährige verlor im legendären "Ally Pally" (Alexandra Palace) in London ihr Erstrunden-Match gegen den Engländer Ryan Joyce klar mit 0:3 Sätzen. Am vergangenen Donnerstag war bereits die Engländerin Lisa Ashton ausgeschieden. Sie hatte gegen den Niederländer Jan Dekker mit 1:3 den Kürzeren gezogen, war von den Zuschauern aber wegen ihres Satzgewinns gefeiert worden. "Ich bin ein bisschen leer, aber auch glücklich. Ich wollte zeigen, dass wir keine Angst vor Männern haben", hatte die 48-Jährige hinterher gesagt. Erstmals in der Geschichte der Darts-WM waren im Starterfeld zwei Plätze für Frauen reserviert. Ashton, die aktuelle Weltmeisterin im Frauen-Darts, und Dobroyslowa hatten sich bei Qualifikationsturnieren die Tickets gesichert.

Van Barnefeld ausgeschieden

Derweil ist mit dem fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld ein weiterer hoch gehandelter Titelkandidat in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 51 Jahre alte Niederländer musste sich dem Litauer Darius Labanauskas mit 2:3 geschlagen geben. Van Barneveld hatte vor der WM sein Karriereende für Ende 2019 angekündigt.

Am Sonntag hatte bereits der Weltranglistendritte und frühere WM-Finalist Peter Wright aus Schottland überraschend seine Zweitrundenpartie gegen den Spanier Toni Alcinas mit 1:3 verloren.

