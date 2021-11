Cybermobbing bezeichnet verschiedene Formen der Diffamierung, Bedrohung, Belästigung oder Nötigung mithilfe von Internet- und Mobiltelefondiensten.

Cybermobbing findet beispielsweise in Sozialen Netzwerken, auf Videoportalen, in Chatrooms, beim Instant-Messaging oder auf eigens erstellen Internetseiten statt. Die Opfer werden durch das Bloßstellen im Internet, das Verbreiten falscher Behauptungen oder permanente Schikanen gemobbt. Oftmals sind Kinder- und Jugendliche von Cybermobbing betroffen, was zu starken psychischen Problemen, sozialer Isolierung oder im schlimmsten Fall zum Suizid führen kann.