Coronavirus: Wie gut hilft ein Mundschutz?

Asbest – Eine oft unsichtbare Gefahr

Gefahrenbereich Autowerkstatt

Bis 1989 enthielten auch Bremsbeläge von Autos noch Asbest – in hohen Konzentrationen. Möglicherweise sind solche Bremsbeläge zum Teil heute noch in alten Autos verbaut. Die Fasern gelangen beim Bremsen in die Umgebungsluft. Besonders gefährdet sind KFZ-Mechaniker, die Bremsbeläge wechseln und dann die Bremsen mit Luftdruck reinigen. So gelangen lebensgefährlich viele Fasern in die Werkstatt-Luft.