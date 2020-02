Coronavirus: Wie gut helfen Mundschutz-Masken gegen Viren, Tröpfchen und Staub?

Der einfache Mund-Nasen-Schutz – also eine Maske aus einem recht dünnen Papiervlies, die mit Bändern hinter dem Kopf verknotet wird - wurde früher fast ausschließlich in Operationssälen verwendet.

Ärzte und OP-Assistenten tragen diesen Mundschutz vor allem, um ihre Patienten auf dem Operationstisch nicht mit Erregern zu infizieren. Wenn ein Träger der Maske etwa hustet oder niest, bleiben die meisten Tröpfchen aus dem Mund- und Rachenraum in der Maske hängen.

Das funktioniert aber auf Dauer nur, wenn die Maske auch regelmäßig gewechselt und hygienisch sicher entsorgt wird. Im OP-Bereich muss die Maske mindestens alle zwei Stunden gewechselt werden. Trägt man eine solche Maske hingegen immer wieder, verliert sie schnell ihre Funktion.

Mehr dazu: Coronavirus: Sind wir rassistisch, ohne es zu wissen?

Atemschutzmasken auf dem Prüfstand Smogalarm Mit Masken versuchen Großstädter ihre Lungen vor der steigenden Feinstaubbelastung in Asien zu schützen. Viele wähnen sich damit in Sicherheit.

Atemschutzmasken auf dem Prüfstand Tödlicher Nebel Besonders gefährlich sind Feinstaubpartikel unterhalb 2,5 tausendstel Millimeter Durchmesser. Sie dringen am tiefsten in die Lunge ein und gelangen von dort in die Blutgefäße. Doch welche Atemschutzmaske bietet den besten Schutz vor ihnen?

Atemschutzmasken auf dem Prüfstand Klarheit durch Wissenschaft Die tatsächliche Wirkung der Masken wurde erst vor kurzem untersucht. Wissenschaftler von der Universität Massachusetts prüften vier der gängigsten Modelle, die es in Kathmandu zu kaufen gibt.

Atemschutzmasken auf dem Prüfstand Mehr schlecht als recht Atemschutzmasken aus Stoff sind in Südasien am beliebtesten. Sie sind billig, waschbar und in modischen Farben und Mustern überall zu kaufen. Allerdings schützt der Stoff nur vor grobem Staub - Feinstaubpartikel gelangen ungehindert in die Lunge.

Atemschutzmasken auf dem Prüfstand Mittelmaß Kegelförmige Masken mit einem Entlüftungsventil bieten mehr Schutz. Sie filtern etwa 60 Prozent der Dieselabgase und bis zu 90 Prozent der größeren Feinstaubpartikel.

Atemschutzmasken auf dem Prüfstand Überraschend wirksam Der chirurgische Mundschutz bietet zur Überraschung der Wissenschaftler den besten Schutz. Diese medizinische Einwegmaske filtert bis zu 80 Prozent sowohl großer als auch kleiner Partikel aus der Luft. Damit ist sie fast so wirksam wie höherwertigere Masken.

Atemschutzmasken auf dem Prüfstand Kein Entkommen Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass jährlich mehr als drei Millionen Menschen weltweit an den Folgen hoher Luftverschmutzung sterben. Dazu gehören Schlaganfälle, Herzkrankheiten, Lungenkrebs und Asthma.

Atemschutzmasken auf dem Prüfstand Luftverschmutzung am Pranger Hunderte Nepalesen demonstrierten am Weltumwelttag vergangenen Juni für die Verbesserung der Luftqualität in der Hauptstadt Kathmandu.

Atemschutzmasken auf dem Prüfstand Eine Sache der Höflichkeit Japaner tragen Atemschutzmasken nicht nur wegen des Feinstaubs. Vor allem in der Grippesaison wollen sie sich und andere vor Viren schützen. Das Tragen einer Maske gehört dort zum guten Ton und wurde zum modischen Trend. Autorin/Autor: Marleen Heuer



Wieviel Eigenschutz bietet die Maske?

Der Träger der Maske kann sich vor Tröpfchen- und Schmierinfektionen schützen, aber das nur in sehr beschränktem Maße. Das Virus dringt zwar meist durch den Mund oder die Augen in den Körper ein (wenn es keine offenen Wunden gibt), aber die wichtigste Rolle dabei spielen die Hände.

Die OP-Maske, und sinnvollerweise dann auch eine Schutzbrille, dienen hierbei weniger zum Abfangen der virenhaltigen Tröpfchen. Vielmehr sind sie eine ständige Erinnerung daran, dass man sich nicht mit den Händen an die Nase fassen soll, wenn es juckt. Genausowenig sollte man sich die Augen reiben.

Mehr dazu: Wird das Coronavirus auch über Kot übertragen?

Eine hochwertige FFP-3 Maske schützt auch vor Viren, Bakterien, Pilzsporen und Asbest, wenn sie richtig angewandt wird.

Halbmasken bieten besseren Schutz

Neben den OP-Masken, die eher aussehen wie mehrlagige Einweg-Küchentücher, gibt es auch noch Halbmasken mit einer richtigen Filterwirkung. Diese sind eher aus dem Handwerkerbedarf bekannt – vor allem zum Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole. Es gibt sie entweder als Einweg-Maske, meist aus starkem Zellstoff gepresst mit einem Filterelement und einem Ausatemventil, oder als Kunststoff-Maske in die dann ein passender Filter eingesetzt wird.

In der Europäischen Union sind diese Masken in drei FFP-Schutzklassen eingeteilt (filtering face piece). Masken der Schutzstufe FFP1 sind zwar immer noch besser als OP-Masken, bieten aber nicht den gewünschten Schutz gegen Viren.

Sie sind zum Beispiel für Tischler gedacht, die an einer Bandsäge mit Absauganlage arbeiten, um die gröberen Stäube abzufangen, die der Sauger nicht mehr einfängt. Oder ein Maurer kann sie sich aufsetzen, bevor er Zement mit der Kelle mischt und dabei etwas Staub aufwirbelt.

Masken der Klasse FFP-3 schützen den Träger dagegen vor Tröpfchenaerosolen, Eiweißmolekülen, Viren, Bakterien, Pilzen und Sporen, nicht aber vor hochgefährlichen Stäuben, wie etwa vor Asbestfasern.

Mehr dazu: Wie gefährlich sind Buschbrände und Vulkanasche für die Lunge?

Wer sich effektiv schützen möchte, braucht mehr als nur die richtige Maske.

Wenn schon Maske – dann aber richtig

Solche hochwertigen Filtermasken können den Träger – anders als die einfache OP-Maske - bauartbedingt vor einer Infektion schützen. Also auch vor einem hochinfektiösen Erreger wie den Masern oder der Tuberkulose.

Aber auch hier funktioniert der Schutz nur, wenn viele weitere Schutzmaßnahmen gleichzeitig getroffen werden: Strikte Hygiene beim Anlegen von Maske, Schutzbrille, Handschuhen und Plastikkittel bzw. Schürze oder Overall, fachgerechte Entsorgung der möglicherweise kontaminierten Einweg-Artikel und regelmäßiges Händewaschen. Hinzu muss auch das Umfeld immer systematisch desinfiziert werden.

Diese Masken – zusammen mit allen weiteren Hilfsmitteln - kommen also zum Beispiel in Quarantänestationen zum Einsatz, wo bereits nachweislich infizierte Patienten betreut werden. Das medizinische Fachpersonal betreibt einen erheblichen Aufwand beim An- und Ablegung der gesamten Schutzkleidung inklusive Schutzmaske.

Für den öffentlichen Nahverkehr oder die Arbeit an einer Tastatur an Wechselarbeitsplätzen wäre dieser Aufwand hingegen völlig unverhältnismä0ig.

Mehr dazu: Die Macht der Maske

Verschiedene Varianten in Hongkong: Eine FFP-Halbmaske (Mitte), OP-Masken (rechts und links)

Und was ist mit Tränengas?

Auch die Demonstranten in Hongkong haben eine Vielzahl unterschiedlicher Schutzmasken getragen - von einfachen OP-Masken bis hin zu Halbmasken mit Filter.

OP-Masken dienen den Demonstranten dabei am meisten zum Verschleiern ihrer Identität. Feuert die Polizei hingegen Tränengasgranaten, die ein Aerrosol versprühen, können nur FFP-3 Filter eine gewisse Schutzwirkung entfalten. Damit das Tränengas nicht auch in die Augen gerät, ist hier eine luftdicht abschließende Schutzbrille unbedingt nötig.

Einen wirklichen Schutz bieten dagegen Arbeitsschutz-Filter aus dem Baumarkt allerdings nicht. Da wäre dann schon eher eine richtige Vollgesichts-Gasmaske mit einem militärischen ABC-Filter zu empfehlen.

Und die schützt nebenbei natürlich auch gut vor Viren. Aber im Alltag möchte so wohl keiner rumlaufen.

Mehr dazu: Vorsicht bei Tränengas und Pfefferspray

Beste Schutzmaßnahme: Händewaschen nicht vergessen

Alle Masken und Schutzbrille nutzen wenig, wenn man die wichtigsten hygienischen Prinzipien vernachlässigt. Komme ich zum Beispiel nach einer längeren Fahrt in Bus und Bahn, wo ich Haltegriffe, Handläufe und Klinken berührt habe, nach Hause, nehme die Maske ab und kratze mich danach direkt an der Nase, hätte ich auf eine Schutzmaske auch gleich verzichten können.

Genauso ist es am Arbeitsplatz: Wenn ich den ganzen Morgen am Computer gearbeitet habe und danach Mittagessen gehe, ohne mir vorher die Hände zu waschen, nehme ich ein erhebliches Risiko auf mich. Der Grund: Computertastaturen gehören zu den schlimmsten Keimschleudern überhaupt. Da hätte das Tragen einer Maske am Computerarbeitsplatz ebenfalls wenig genützt.