Coronavirus: Wie funktionieren Beatmungsgeräte?

Bei 20 Prozent der Infizierten sitzen die SARS-CoV-2-Viren tief in der Lunge fest, da COVID-19 vor allem die unteren Atemwege betrifft. Dann wird es schnell kritisch, die schwersten Fälle müssen umgehend auf die Intensivstation an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden.

Weil in der Corona-Krise selbst in hochtechnisierten Ländern wie Italien und Spanien zu wenig Intensivbetten mit Beatmungsgeräten vorhanden sind, müssen Ärzte immer häufiger entscheiden, wer den lebensrettenden Platz bekommt und wer nicht.

Wer muss beatmet werden?

Eine künstliche Beatmung wird immer dann nötig, wenn die natürliche Spontanatmung nicht mehr ausreicht, um genügend Sauerstoff ein- und das veratmete Kohlenstoffdioxid auszuatmen.

Künstliche Beatmung kann Leben retten, denn wenn die Atmung aussetzt, werden die Organe nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Gleichzeitig wird das beim Atmen erzeugte Kohlendioxid nicht mehr über die Lunge abgeatmet.

Bereits kurze Zeit nach einem Atemstillstand hört auch das Herz auf zu schlagen, und es kommt zu einem Kreislaufstillstand, schon nach wenigen Minuten stirbt der Patient.

Wie funktionieren Beatmungsgeräte?

Ein Beatmungsgerät drückt - vereinfacht ausgedrückt - sauerstoffhaltige Luft mit Überdruck in die Lungen und verdrängt Flüssigkeit aus den Lungenbläschen. Das klingt simpel, ist aber tatsächlich eine hoch komplexe Behandlungsmöglichkeit. Denn die modernen Beatmungsgeräte können die Beatmungsform an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anpassen.

Für die druckkontrollierte Beatmung (pressure-controlled ventilation, PCV-Beatmung) stellt die Beatmungsmaschine (Respirator) einen bestimmten Druck in den Atemwegen und den Lungenbläschen her, damit so viel Sauerstoff wie möglich aufgenommen werden kann. Sobald der Druck hoch genug ist, startet die Ausatmung. Der Respirator übernimmt so den kompletten Atemvorgang des Patienten.

Was merken Patienten von der künstlichen Beatmung?

Bei der nicht-invasiven künstlichen Beatmung wird die Luft mit Hilfe einer dicht schließenden Beatmungsmaske über Mund und Nase geleitet. Bei der invasiven Beatmung (Intubation) wird der Schlauch über Mund oder Nase bis in die Luftröhre geschoben. Bei einer Tracheotomie erhält der Arzt durch ein kleines Loch im Hals direkt Zugang zur Luftröhre.

Wer an ein Beatmungsgerät angeschlossen ist, kann weder sprechen noch essen und wird über einen Schlauch künstlich ernährt. Da vor allem die invasive Beatmung sehr unangenehm ist, werden Patienten gewöhnlich mit Narkosemittel dauerhaft ins künstliche Koma versetzt.

Hohe Nachfrage nach Beatmungsgeräten weltweit: Die Firma Dräger produziert unter Hochdruck.

Warum gibt es zu wenige Beatmungsgeräte?

In der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Beatmungsgeräten sprunghaft angestiegen, weil die Gesundheitssysteme in vielen Ländern nicht auf einen gleichzeitigen Bedarf von so vielen Respiratoren ausgerichtet sind.

Solche Beatmungs-Hochleistungsgeräte für den intensivmedizinischen Einsatz, die bis zu 50.000 Euro kosten, kann man aber nicht kurzfristig nachkaufen. Weltweit gibt es nur wenige Hersteller von Beatmungsgeräten und sogenannten ECMO-Geräten, die das Blut mit Sauerstoff anreichern können, also quasi als künstliche Lunge arbeiten.

Zwar haben diese Firmen ihre Produktionskapazitäten maximal hochgefahren, aber vorerst gibt es weiter Lieferengpässe, auch bei den Verbrauchsmaterialien wie Beatmungsschläuchen und Kanülen.

Dramatische Engpässe bei der Versorgung von schwerkranken COVID-19-Patienten kann es aber auch geben, wenn etwa durch Erkrankung oder Quarantäne das hochqualifizierte Personal fehlt, das diese zum Teil hochkomplexen Geräte in der Intensivpflege zuverlässig bedienen kann.

Wie ist die Situation in Deutschland?

In Deutschland z.B. haben 1.160 Krankenhäuser intensivmedizinische Betten (ITS). Bezogen auf die Bevölkerung stehen 33,7 ITS-Betten pro 100.000 Einwohner zur Verfügung. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das weit überdurchschnittlich. So hielt Italien 2010 mit 12,5 Betten pro 100.000 Einwohner weniger als die Hälfte der deutschen Intensivkapazitäten vor. In den Niederlanden waren es 2018 mit 7,1 Betten/100.000 Einwohner weniger als ein Viertel. Ähnlich sieht es in den skandinavischen Ländern aus.

Da in vielen deutschen Kliniken zurzeit nur unbedingt notwendige Operationen durchgeführt werden, stehen vielerorts zusätzlich Beatmungsgeräte aus den Operationssälen zur Verfügung, die für die Behandlung von COVID-19-Patienten eingesetzt werden können.

Finger weg! - Wo lauern die Coronaviren? Verseuchte Türklinken Die bisher bekannten Coronaviren bleiben im Schnitt etwa vier bis fünf Tage auf Oberflächen wie Türklinken infektiös. Wie alle Tröpfcheninfektionen verbreitet sich auch SARS-CoV-2 über Hände und Oberflächen, die häufig angefasst werden. Obwohl das Virus neu und deshalb weitgehend unbekannt ist, gehen Experten davon aus, dass viele Untersuchungsergebnisse über bekannte Coronaviren übertragbar sind.

Finger weg! - Wo lauern die Coronaviren? Nicht so lecker! Eine gewisse Vorsicht ist deshalb beim Mittagessen in der Kantine geboten - sofern diese nicht längst geschlossen ist. Grundsätzlich können Coronaviren durch direktes Niesen oder Husten einer infizierten Person auf Besteck oder Geschirr gelangen. Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) schreibt allerdings, es sind "bisher keine Infektionen mit SARS-CoV-2 über diesen Übertragungsweg bekannt".

Finger weg! - Wo lauern die Coronaviren? Angst vor Importwaren? Müssen Eltern eine mögliche Infektion durch importiertes Spielzeug fürchten? Laut BfR gibt es bisher keine Fälle, bei denen eine Infektion durch importiertes Spielzeug oder andere Waren nachgewiesen wurde. Erste Laboruntersuchungen zeigen, dass die Erreger bis zu 24 Stunden auf Karton und bis zu drei Tagen auf Plastik und Edelstahl infektiös bleiben können.

Finger weg! - Wo lauern die Coronaviren? Pakete voller Viren? Im Allgemeinen sind humane Coronaviren nicht besonders stabil auf trockenen Oberflächen. Weil die Stabilität der Viren außerhalb des menschlichen Organismus von vielen Umweltfaktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängt, erscheint dem BfR eine Infektion über den Postweg "eher unwahrscheinlich". Das Institut räumt allerdings ein, dass genauere Daten zum SARS-CoV-2 noch nicht vorliegen.

Finger weg! - Wo lauern die Coronaviren? Viren-Ping-Pong mit dem Haustier? Kann mein Hund mich anstecken oder ich meinen Hund? Das Risiko, dass Haustiere mit dem Coronavirus angesteckt werden, wird von Experten zwar als sehr gering eingeschätzt. Ausschließen können sie es aber nicht. Die Tiere selber zeigen keine Symptome, sie erkranken also nicht. Sind sie aber infiziert, ist es möglich, dass sie über ihre Atemluft oder über Ausscheidungen Coronaviren übertragen.

Finger weg! - Wo lauern die Coronaviren? Gefährliches Gemüse? Eine Übertragung von SARS-CoV-2 über kontaminierte Lebensmittel stuft das BfR als unwahrscheinlich ein. Nachgewiesene Infektionsfälle gibt es bisher nicht. Gründliches Händewaschen vor der Zubereitung einer Mahlzeit sollte - auch in Zeiten vor und nach Corona - selbstverständlich sein. Da die Viren hitzeempfindlich sind, kann das Erhitzen von Lebensmitteln das Infektionsrisiko weiter verringern.

Finger weg! - Wo lauern die Coronaviren? Kontaminierte Tiefkühlkost Die bisher bekannten SARS- und MERS-Coronaviren mögen zwar keine Hitze, sind allerdings ziemlich kälteunempfindlich. Sie können bei minus 20 Grad Celsius bis zu zwei Jahre im gefrorenen Status infektiös bleiben. Das BfR gibt jedoch Entwarnung: Bisher gibt es aber keine Hinweise zu Infektketten von SARS-CoV-2 über den Verzehr von Lebensmitteln, inklusive tiefgekühlter Lebensmittel.

Finger weg! - Wo lauern die Coronaviren? Essen von Wildtieren verboten! Ein Gutes hat der Ausbruch von COVID-19: China hat den Verzehr von Wildtieren verboten. Vieles deutet darauf hin, dass das neue Coronavirus von einer Fledermaus auf den Menschen übertragen wurde. Die Fledermaus trägt daran wenig Schuld, sie hatte - wahrscheinlich gegen ihren Willen - auf einem chinesischen Markt Kontakt zum Menschen. Autorin/Autor: Julia Vergin