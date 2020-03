Coronavirus: FAQ, die die Welt bewegen

Warum gerade diese Fragen?

Einige der Fragen, die wir in diesem Artikel beantworten, wurden uns über Facebook und Twitter gestellt. Außerdem haben wir uns angeschaut, nach welchen Antworten die Menschen am häufigsten googeln, wenn sie etwas über SARS-CoV-2 oder die zu dem Virus gehörige Krankheit COVID-19 wissen möchten.

Woher kommt SARS-CoV-2? (Ist es wirklich neu, oder hat man es bisher einfach noch nicht entdeckt?)

Laut des Robert Koch-Instituts gelten Fledermäuse als Überträger. Sicher ist das allerdings nicht. Als sicher gilt, dass es sich bei SARS-CoV-2 um eine Zoonose handelt, also eine vom Tier auf den Menschen übertragenes Virus. Das fanden Wissenschaftler mithilfe einer in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichten Studie heraus.

Anders, als es manch ein Verschwörungstheoretiker vermuten mag, schließen die Forscher aus, dass es sich bei dem Virus um ein künstliches Laborprodukt handelt. Stattdessen spricht alles dafür, dass SARS-CoV-2 der Sprung vom Tier zum Menschen zum ersten Mal in Wuhan, einer Stadt in der chinesischen Provinz Hubei, gelungen ist.

Werde ich an COVID-19 sterben?

Diese Frage können wir schwerlich mit "Ja" oder "Nein" beantworten. Genauso wenig sicher lässt sich der Tod durch eine Grippe oder durch einen Autounfall vorhersagen. Wir können lediglich von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Und selbst das ist im Falle von COVID-19 nicht so einfach, deshalb haben wir hier eine ausführliche Tour durch den Zahlen-Dschungel vorbereitet: Coronavirus-Zahlenwust: Was bedeuten all die Zahlen?

Der Mathematiker und Epidemiologe Adam Kucharski von der London School of Hygiene and Tropical Medicine geht davon aus, dass der sogenannte Fall-Verstorbenen-Anteil 0,5 bis 2 Prozent beträgt, von 100 Erkrankten also eine oder zwei Personen sterben. Eine häufige Todesursache ist die Sepsis - also einer Überreaktion des Immunsystems.

Wie lange hält sich das Virus in der Luft oder auf Oberflächen?

Coronaviren verursachen Atemwegserkrankungen, sogenannte respiratorische Erkrankungen. Hauptsächlich wird das Virus über Tröpfchen übertragen, die durch Husten oder Niesen in die Luft gelangen. Geraten infektiöse Sekrete an die Hände, ist auch eine Schmierinfektion denkbar.

Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zeigen erste Laboruntersuchungen, dass das neuartige SARS-CoV-2 "nach starker Kontamination" bis zu drei Stunden in der Luft, bis zu vier Stunden auf Kupferoberflächen, bis zu 24 Stunden auf Karton und bis zu zwei oder drei Tagen auf Edelstahl und Plastik infektiös bleiben kann.

Diese Ergebnisse sind jedoch mit Vorsicht zu genießen: Es ist nicht abschließend geklärt, ob im alltäglichen Leben ähnlich große Mengen des Virus auf einer Oberfläche vorkommen wie in den Labortests.

Wie kann ich mich am besten schützen?

Durch Husten und Niesen in die Ellenbeuge, regelmäßiges und gründliches Händewaschen und durch körperlichen Abstand zu anderen Menschen. Auf diese Weise kann sich nicht nur jeder selbst schützen, sondern vor allem mithelfen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

Weil sich das Virus exponentiell verbreitet, sind diese Maßnahmen auch notwendig, um die Gesundheitssysteme der Länder nicht vollkommen lahmzulegen. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, mahnt zur unbedingten Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen. Andernfalls könne in zwei bis drei Monaten mit 10 Millionen Infizierten in Deutschland gerechnet werden.

Warum gibt es noch keinen Impfstoff?

Laut Verband der forschenden Pharmaunternehmen (vfa) gibt es mindestens 47 laufende Impfstoffprojekte. Ganz vorne mit dabei ist unter anderem das deutsche Unternehmen CureVac. Im Normalfall dauert es Jahre, um einen wirksamen und sicheren Impfstoff zu entwickeln. Die Prozesse werden nun beschleunigt: Das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZFI) beispielsweise sucht im Forschungsbereich "Neu auftretende Infektionskrankheiten" nach schnelleren Lösungen.

Die Wissenschaftler des DZFI nutzen bereits vorhandene "Bausteine", sogenannte Plattformen, für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes. Obwohl die Wissenschaftler unter Hochdruck arbeiten, wird in diesem Jahr kein Impfstoff auf den Markt kommen. Vor allem die klinischen Studien, die für eine Zulassung entscheidend sind, brauchen Zeit.

Parallel zur Impfstoff-Entwicklung arbeiten Forscher an einer "passiven Immunisierung" mit aus Blutserum gewonnen Antikörpern. Sie stammen von Menschen, die eine COVID-19-Infektion überstanden und deshalb Antikörper im Blut haben, die das Virus bekämpfen können. Im Unterschied zu einer Impfung, muss der infizierte Organismus die Antikörper nicht selbst bilden. Der Nachteil ist, dass diese Immunisierung in der Regel nur wenige Wochen bis Monate anhält.

Ist Ibuprofen im Zusammenhang mit dem Virus schädlich oder nicht?

Was dieses Thema angeht, herrscht maximale Verwirrung. Drei Forscher hatten den Verdacht in die Welt gesetzt, dass blutdrucksenkende ACE-Hemmer und Sartane, das Diabetes-Medikament Thiazolidindione und das Schmerzmittel Ibuprofen den COVID-19-Verlauf verschlimmern könnten - formuliert als wissenschaftliche Hypothese.

Demnach sollen Ibuprofen und die übrigen Verdächtigen ausgerechnet jenen ACE2-Rezeptor hochregulieren, der den SARS-Viren den Eintritt in die Zellen ermöglicht. Diese Theorie ist bisher unbestätigt.

Was erst als Fake-News behandelt wurde, formulierte die WHO wenig später zu einer offiziellen Warnung um: sicherheitshalber sollten sollten Infizierte Ibuprofen nicht ohne ärztlichen Rat einnehmen und stattdessen auf Paracetamol zurückgreifen, so WHO-Sprecher Christian Lindmeier am Dienstag in Genf.

Mittlerweile hat die WHO auch von dieser Warnung wieder Abstand genommen: Die Organisation rät nun doch nicht von der Verwendung von Ibuprofen ab.

Kann sich mein Haustier mit Corona infizieren?

Ja. Deshalb rät das Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) Tierhaltern, die wegen Verdachts auf Corona in Quarantäne sind, von ausgiebigen Kuscheleinheiten mit den tierischen Mitbewohnern ab. Allerdings zeigen Hund, Katze und Co bei einer Infektion keine Symptome - sie erkranken also nicht. Das macht es umso schwerer, das Risiko einschätzen zu können.

Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kann ein infiziertes Tier das Virus theoretisch auch über die Atemluft und seine Ausscheidungen weiter verbreiten. Schließlich hat SARS-CoV-2 seinen Ursprung im Tierreich.

Ich bin schwanger. Ist das Coronavirus für mich oder mein Kind gefährlich?

Bisherigen Daten zufolge gehören Kinder nicht zur Hochrisikogruppe für das Coronavirus. Das heißt, dass die Krankheit bei Kindern, die sich mit dem Coronavirus infizieren, meist mild verläuft. Es gibt Einzelfallberichte von Neugeborenen, bei denen SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde. Allerdings ist unklar, ob die Übertragung während der Schwangerschaft, während der Geburt oder nach der Geburt erfolgte.

Schwangere scheinen der World Health Organisation (WHO) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zufolge kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Trotzdem sollten werdende Mütter besondere Vorsicht walten lassen: Aufgrund der unsicheren Datenlage sind diese Angaben ohne Gewähr.