Coronavirus: Endlich umfassende Daten aus China

Wuhan-Virus: Welche Branchen schon betroffen sind

Hauptsache vorbereitet

Am Frankfurter Flughafen ist bereits eine Quarantänehalle für Corona-Evakuierte eingerichtet worden. Die meisten Passagiere aus China landen in Deutschland in der Regel in Frankfurt (2018 waren es mehr als eine Million). Wichtigste chinesische Airports für die Verbindung mit Deutschland waren die Flughäfen in Peking, Shanghai und Hongkong. Direktflüge von und nach Wuhan fanden nicht statt.

Autorin/Autor: Dirk Kaufmann (mit dpa, rtr, afp)