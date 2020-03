Coronakrise: Was Reisende jetzt wissen müssen

Vor allem ist es natürlich ratsam, bei Veranstaltern und Airlines nachzufragen, ob die gebuchten Reisen oder Flugverbindungen vielleicht der Corona-Krise zum Opfer gefallen und schon gestrichen worden sind.

Was müssen Reisende aus Deutschland beachten?

Erste Adresse für Fragen von Touristen aus Deutschland ist die Website des Auswärtigen Amts. Dort informieren aktuelle Reise- und Sicherheitshinweise über die jeweiligen Risiken in Zielgebieten. Zur Zeit rät das Auswärtige Amt von nicht erforderlichen Reisen nach Italien ab, nachdem das Land per Dekret zur Sperrzone erklärt worden ist.

Zu den Ländern, in die man aus Deutschland nur eingeschränkt einreisen kann, gehören Israel, Vietnam, Nepal, Bhutan, Uganda und Liberia. Auch Städte gehören dazu wie Moskau und Macao. Meist müssen Reisende bei der Einreise selbst einen 14-tägigen geeigneten Quarantäne-Ort angeben.

In vielen Ländern wie etwa in Polen und Tschechien führe "die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 zu verstärkten Einreisekontrollen, Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen, in Einzelfällen auch Einreisesperren", schreibt das Auswärtige Amt.

Haben Reisende aus Europa Anspruch auf Kostenerstattung und Entschädigungen?

Auch auf dem Flughafen Zürich herrscht wegen des Coronavirus derzeit ungewohnte Ruhe

Bei Flugausfall oder wenn ein Reiseveranstalter eine Pauschalreise von sich aus absagt, bekommen Kunden den vollen Preis erstattet. Ein genereller Anspruch auf zusätzliche Entschädigung besteht allerdings nicht, wenn die Anbieter auf außergewöhnliche Umstände wegen des Virus' verweisen können.

Wenn Flug oder Reise nicht ohnehin schon seitens des Anbieters storniert wurde, können Reisende auch selbst zurücktreten. Können sie sich dabei ihrerseits auf außergewöhnliche Umstände berufen, zahlen sie nichts. Dafür muss es nicht bis zur Reisewarnung oder Einreisebeschränkung kommen: Auch wenn eine Pauschalreise deutlich erschwert oder beeinträchtigt ist, können Betroffene kostenlos stornieren, weil zum Beispiel wesentliche Sehenswürdigkeiten oder Routen vor Ort gesperrt sind, das aber vor der Buchung nicht absehbar war.

Bloße Vorsicht oder Angst vor einer Ansteckung reichen nicht als Begründung für einen Reiserücktritt. In solchen Fällen sind Reisende auf die Kulanz ihres Anbieters angewiesen, wollen sie nicht auf den Stornokosten sitzen bleiben.

Der Tourismus ist weltweit eingebrochen – Reiseveranstalter in Bangkok

Individualreisende haben es schwerer, sich ihre diversen Buchungen, beispielsweise von Übernachtungen und Transportmitteln, erstatten zu lassen. Wurden Leistungen direkt im Reiseland gebucht, hilft im Zweifel nur die Nachfrage beim jeweiligen Vertragspartner. "Falls man nicht reisen will, obwohl eine kostenfreie Stornierung nicht möglich ist, sollte man eine einvernehmliche Kulanz-Lösung suchen", rät der ADAC.

Was müssen Reisende beachten, die aus einem anderen Kontinent kommen?

Auch hier gilt, dass man sich am besten an das eigene Außenministerium wendet, beziehungsweise an die Botschaften der jeweiligen Länder, um zu erfahren, ob es generelle Einschränkungen oder Beeinträchtigungen zum Beispiel bei der Zugänglichkeit von Sehenswürdigkeiten gibt.

Die Australische Regierung etwa warnt Landsleute davor nach China oder in den Iran zu reisen und rät zudem, eine geplanten Trip nach Korea oder Italien zu verschieben. Reisende, die nach Japan oder in die Mongolei wollen, sollten erhöhte Vorsicht walten lassen.

Die US-Regierung empfiehlt seinen Bürgern ebenfalls Reisepläne nach Italien zu überdenken und spricht eine explizite Reisewarnung für Venetien und die Lombardei aus. Deutschlandreisenden empfiehlt das Außenministerium schon seit Juni 2019 erhöhte Aufmerksamkeit wegen der Gefahr von Terroranschlägen. Dort finden sich auch Hinweise über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Epidemie.

Was rät die Weltgesundheitsorganisation (WHO)?

Atemmasken schützen nicht vor Infektion, es sei denn, man ist selber infiziert, sagt die WHO

Menschen mit Vorerkrankungen sollen beabsichtigte Reisen in Regionen mit erhöhtem Infektionsrisiko aufschieben oder vermeiden, das gelte besonders für ältere Menschen, die unter chronischen Krankheiten leiden. Außerdem empfiehlt die WHO die allgemein gültigen Hygiene-Vorkehrungen zu beachten: häufiges Händewaschen, in die Armbeuge oder ins Taschentuch husten, nicht ins Gesicht fassen.

Was müssen Reisende bei ihrer Rückkehr ins Heimatland beachten?

Die Einreisebestimmungen variieren stark je nach Ländern. Auch Rückreisende sollten sich bei ihrer Botschaft über die aktuelle Situation erkundigen. So hat Chinas Hauptstadt Peking am Mittwoch (11.3.2010) mitgeteilt, dass jeder aus dem Ausland Einreisende für 14 Tage unter Quarantäne gestellt wird.

In vielen Ländern müssen Menschen, die mit dem Flugzeug oder Schiff aus einem Risikogebiet zurückkehren, ihre Daten angeben. In Deutschland sind sogenannte Aussteigekarten bei der Ankunft auszufüllen. Darauf müssen Passagiere Angaben machen zum gesundheitlichen Befinden, zu ihrem Aufenthaltsort in den folgenden 30 Tagen sowie zu Stationen in den Herkunftsländern und Kontaktpersonen. Damit sie im Notfall später besser auffindbar sind, wenn ein Mitreisender positiv getestet wird.

(mit AFP, tagesschau.de)