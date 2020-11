"Corona-Pandemie" ist Wort des Jahres

"Worte des Jahres" von 2009 bis 2020

2013: "GroKo"

Das Kunstwort "GroKo" steht für die "große Koalition" aus den Parteien CDU/CSU und SPD. Es zeige in seinem Anklang an "Kroko", der Abkürzung von "Krokodil", eine auch spöttische Haltung, so die GfdS. Auf Platz zwei landete "Protz-Bischof": Der Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst war wegen eines teuren Bauprojekts in die Kritik geraten. Den dritten Platz belegte "Armutseinwanderung".