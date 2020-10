"Lost" ist das Jugendwort des Jahres 2020

Diese Wörter kamen in die Endauswahl

Lost

Das "Jugendwort des Jahres" 2020! Auf Deutsch heißt das "verloren". In der Jugendsprache meint das aber nicht, dass sich jemand verlaufen hat, sondern dass man keinen Durchblick hat. Und nicht weiß, was man mit sich anfangen soll. Wenn ein Jugendlicher zum Beispiel im Mathe-Unterricht sagt: "Ich bin so lost", dann heißt das so viel wie: "Ich verstehe gerade nichts mehr."