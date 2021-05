Wo die Kultur in Europa zurückkehrt

In den letzten Wochen und Monaten gab es in Europa gelungene und weniger gelungene Versuche, das kulturelle Leben wieder der Normalität anzunähern. Während Festivals, Theater, Clubs, Kinos oder Restaurants in den meisten Teilen Deutschland noch immer keine konkrete Öffnungsperspektive sehen, wagen einzelne Regionen wie Bayern, was Länder wie Großbritannien, Portugal oder Italien bereits vormachen: eine schrittweise Öffnung der Kulturorte.

In unserer Bildergalerie stellen wir vor, was sich in einigen europäischen Ländern in Sachen Kultur gerade tut.