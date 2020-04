Corona-Krise: Wie geht es in Europas Topligen weiter?

An diesem Donnerstag beraten die Verantwortlichen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) mit den 36 Profiklubs der Bundesliga und 2. Liga darüber, ob und wie der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Aus der Politik kamen positive Signale für einen Wiederbeginn der Spiele am 9. Mai - vor leeren Rängen. Sowohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als auch die Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens und Bayerns, Armin Laschet und Markus Söder halten den Termin für denkbar. Die anderen vier Topligen Europas sind noch nicht so weit. Ein Überblick:

Italiens Serie A

Corona-Lage (Stand 20. April):In Italien wurden bisher rund 180.000 Infektionen registriert, mehr als 24.000 Menschen starben an COVID-19, die Mortalitätsrate ist mit 13,2 Prozent die dritthöchste weltweit. Der strikte "Lockdown" im Land gilt bis 3. Mai inklusive, danach wird mit einer vorsichtigen Lockerung der Maßnahmen gerechnet.

Stand der Liga: In der Serie A ruht der Ball seit dem 9. März. Zwölf komplette Spieltage stehen noch aus, dazu müssen noch vier wegen der Corona-Krise ausgefallene Ligaspiele nachgeholt werden. In der Tabelle führt Juventus Turin (63 Punkte) vor Lazio Rom (62) und Inter Mailand (54, ein Spiel weniger).

Geisterspiel der Serie A Anfang März in Parma

Finanzielle Lage: Die Serie A schätzt die Verluste im Falle eines Abbruchs der Saison auf rund 700 Millionen Euro. Alleine an TV-Geldern würden 450 Millionen Euro verloren gehen. Sollte die Saison nicht fortgesetzt werden können, hat die Serie A nahegelegt, die Spielergehälter um ein Drittel zu kürzen. Bisher haben lediglich die Profis von Juventus Turin und AS Rom auf Gehalt verzichtet - jeweils im Umfang von etwa vier Monatsgehältern.

Wiederaufnahme der Spiele: Aktuell ist völlig ungewiss, ob und, wenn ja, in welcher Form die Saison in Italien zu Ende gespielt werden kann. Verbandschef Gabriele Gravina will die Teams im Falle einer Lockerung des Lockdowns ab 4. Mai wieder trainieren lassen. Ende Mai, Anfang Juni soll die Saison nach Vorstellung Gravinas dann mit "Geisterspielen" beendet werden. Zur Not könne sogar noch im Herbst gespielt werden, sagte der Verbandschef. Diskutiert wird über den Vorschlag, die Spiele möglicherweise nur in vier Städten auszutragen und dabei den von der Pandemie besonders hart getroffenen Norden Italiens auszunehmen. Von dort kommt der größte Widerstand gegen Verbandschef Gravina: von Tabellenschlusslicht Brescia Calcio und Spitzenreiter Juventus Turin.

Spaniens La Liga

Corona-Lage (Stand 20. April): In Spanien wurden bislang mehr als 200.000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen registriert, über 20.000 starben. Die Mortalitätsrate liegt bei 10,2 Prozent. Wie in Italien herrscht auch in Spanien eine strikte Ausgangssperre, die laut Regierungschef Pedro Sanchez frühestens am 11. Mai vorsichtig gelockert werden soll.

Stand der Liga: Die Saison in der höchsten Spielklasse La Liga wurde am 12. März offiziell unterbrochen - nach 27 Spieltagen, elf stehen noch aus. In der Tabelle führt der FC Barcelona (58 Punkte) vor Real Madrid (56) und dem FC Sevilla (47).

Würde die Saison abgebrochen, wären Lionel Messi (l.) und seine Teamkollegen aus Barcelona Meister

Finanzielle Lage: Schon am 9. April sprach der spanische Liga-Präsident Javier Tebas von einem Verlust von mindestens 150 Millionen Euro. Ein vorzeitiges Saisonende, so Tebas, könnte La Liga sogar bis zu einer Milliarde Euro kosten, davon rund 600 Millionen Euro an Erlösen aus TV-Rechten. Der FC Barcelona und Atletico Madrid verkündeten einen vorübergehenden massiven Gehaltsverzicht ihrer Spieler: 70 Prozent weniger. Real Madrid zahlt seinen Profis zehn Prozent weniger, im Falle eines vorzeitigen Saisonendes 20 Prozent weniger.

Wiederaufnahme der Spiele: Während Liga-Chef Tebas drei mögliche Termine (28. Mai, 6. Juni, 28. Juni) für einen Neustart mit "Geisterspielen" ins Spiel brachte, plädierte der spanische Fußballverband RFEF noch in der vergangenen Woche für den Abbruch der Saison. Die aktuelle Tabelle solle über Meisterschaft und Europapokalplätze entscheiden. La Liga und auch der europäische Fußball-Verband UEFA lehnten dies ab. Am vergangenen Wochenende sollen sich der spanische Verband und die Liga in ihren Positionen angenähert haben. Nur wenige Details sickerten bisher durch. So sollen die Klubs wieder trainieren dürfen, wenn dies in Einklang mit den strengen Vorgaben der Regierung steht.

Englands Premier League

Corona-Lage (Stand 20. April): Großbritannien verzeichnete bisher mehr als 125.000 Infektionen und mehr als 16.500 COVID-19-Todesfälle. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 13,3 Prozent, nur in Belgien (14,8 Prozent) ist sie höher. Der seit dem 24. März geltende Lockdown soll nach Angaben der Regierung noch mindestens bis zum 7. Mai andauern.

Jürgen Klopp und dem FC Liverpool fehlen nur noch zwei Siege zum vorzeitigen Titelgewinn

Stand der Liga: Die Saison wurde offiziell am 12. März unterbrochen, nach dem 29. Spieltag. Neun komplette Runden und zwei Nachholspiele stehen noch aus. In der Tabelle führt der FC Liverpool (82 Punkte) überlegen vor Manchester City (57, ein Spiel weniger) und Leicester City (53).

Finanzielle Lage: Sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden können, droht der Premier League ein Verlust von bis zu 1,25 Milliarden Euro, davon 800 Millionen Euro an TV-Geldern. Laut Premier-League-Chef Richard Masters geht es für einige Vereine ums Überleben. Die Verhandlungen der Klubs mit den Spielern über einen möglichen Gehaltsverzicht gestalten sich zäh. Bisher haben sich lediglich die Profis des FC Southampton und von West Ham United bereit erklärt, einen Teil ihrer Bezüge später zu erhalten.

Wiederaufnahme der Spiele: Die 20 Vereine der Premier League sind sich darin einig, dass sie die Saison zu Ende spielen wollen. Das war das wichtigste Ergebnis einer Videokonferenz der Liga mit den beteiligten Klubs am vergangenen Freitag, bei dem verschiedene Szenarien erörtert wurden. Laut Informationen der Zeitung "Daily Mail" wollen die Vereine im Idealfall vom 8. Juni an wieder spielen - vor leeren Rängen.

Frankreichs Ligue 1

Corona-Lage (Stand 20. April): In Frankreich wurden bislang mehr als 150.000 Infektionen mit dem Corona-Virus erfasst, über 20.000 Menschen starben an COVID-19. Die Mortalitätsrate liegt bei 12,8 Prozent. Die seit Wochen geltende strenge Ausgangssperre soll nach Angaben von Präsident Emmanuel Macron nicht vor dem 11. Mai gelockert werden.

Stand der Liga: Die Saison-Unterbrechung der Ligue 1 wurde am 13. März verkündet - nach dem 28. Spieltag. Zehn Runden stehen noch aus, dazu das Nachholspiel zwischen Racing Straßburg und Paris St. Germain (PSG). An der Tabellenspitze steht PSG (68 Punkte, ein Spiel weniger) vor Olympique Marseille (56) und Stade Rennes (50).

PSG-Star Neymar: 50 Prozent weniger?

Finanzielle Lage: Im Falle eines Abbruchs der Saison würden der Ligue 1 Einnahmen in Höhe von rund 400 Millionen Euro verloren gehen, davon 200 Millionen Euro an Fernsehgeldern. Nach Medienberichten würde dann mindestens jedem dritten Profiverein der Konkurs drohen. Die Klubs und die Spielergewerkschaft UNFP einigten sich auf eine Empfehlung an die Profis zum Gehaltsverzicht, gestaffelt nach der Höhe der Einkommen. So sollen Spieler mit einem Monatseinkommen von mehr als 100.000 Euro auf die Hälfte ihres Gehalts verzichten.

Wiederaufnahme der Spiele: Die Ligue 1 strebt nach eigenen Angaben einen Neustart der Spiele am 17. Juni an. Die Saison solle dann bis zum 25. Juli beendet werden, ließ die Liga am Montag wissen. Doch nicht alle sind dafür, die Saison fortzusetzen. So plädierte Denis Le Saint, der Präsident von Aufsteiger Stade Brest, für einen Abbruch der Spielzeit. Dieser Meinung ist auch Sylvain Kastendeuch, Co-Präsident der Spielergewerkschaft UNFP: Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Ligue 1 sei "übereilt und gefährlich".