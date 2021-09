Corona: Impfen trotz Risiko einer Herzmuskelentzündung?

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk

Wunderwerk der Natur

Das Herz ist ein Wunderwerk der Natur: Der faustförmige Hohlmuskel zieht sich etwa siebzigmal in der Minute zusammen und pumpt so am Tag bis zu 10.000 Liter durch den Körper. Und das ein Leben lang. Wenn nötig - beim Joggen etwa - transportiert das Herz sogar fünfmal so viel Blut durch den Körper.