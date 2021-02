Profitiert China von Afrikas Impfstoff-Bedarf?

An nichts gibt es gerade auf der ganzen Welt wohl so viel Nachfrage wie nach Corona-Impfstoff. Die von Pfizer und Biontech, Moderna und AstraZeneca haben dabei eines gemeinsam: Es gibt zu wenig davon. Die verfügbaren Dosen landen bei den Ländern mit den dicksten Geldbörsen.

Das NGO-Netzwerk The People's Vaccine Alliance berichtet, dass reiche Nationen, die nur 14 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren, mehr als die Hälfte der vielversprechendsten Impfstoffe aufgekauft haben. Afrika steht in der Schlange dagegen ganz hinten: Laut der Economist Intelligence Unit werden die Impfstoffe in den meisten afrikanischen Ländern frühestens im April 2022 verfügbar sein.

Frust über den Westen

Afrika hat bis jetzt etwa 900 Millionen Dosen vorbestellt. Die afrikanische Seuchenschutzbehörde CDC prognostiziert, dass der Kontinent mindestens 1,5 Milliarden benötigt, um 60 Prozent der Bevölkerung zu impfen. Die Beschaffung und die Einrichtung von Verteilungssystemen könnten bis zu 10 Milliarden Dollar kosten.

In Südafrika sind die erste Impfstoff-Dosen angekommen

Das führt zu großem Frust. "Wir müssen als Kontinent und Land unabhängig sein, was Impfstoffe und pharmazeutische Produkte angeht", sagt Kenias Gesundheitsminister Mutahi Kagwe zur DW. "Es ist töricht, sich in medizinischen Fragen auf die westlichen Nationen zu verlassen. Wir wollen nicht immer die Letzten sein, an die man denkt."

Die frühere ruandische Gesundheitsministerin Agnes Binagwaho hat eine ähnliche Botschaft an den Westen "Seien Sie ehrlich und sagen Sie: 'Mein Volk zuerst'. Lügen Sie uns nicht an und sagen Sie, wir sind gleichberechtigt", sagt sie der DW.

Erste Dosen kommen an

Südafrika erhielt diese Woche eine Millionen Dosen von AstraZeneca aus Indien. Ruanda hat eine Million von den US-Pharmafirmen Pfizer und Moderna bestellt, die erste Lieferung soll im Februar eintreffen. Und Uganda erwartet seine ersten Dosen von Moderna, Pfizer und AstraZeneca im April.

Afrikas Einfallsreichtum im Kampf gegen Corona Selbstgebaute Beatmungsgeräte In Nairobi, Kenia, testen Medizinstudenten ein selbst entworfenes, computergesteuertes Beatmungsgerät im Chandaria Geschäfts- und Inkubationszentrum der Kenyatta Universität. Forscher in ganz Afrika suchen nach Möglichkeiten, ihre eigenen Beatmungsgeräte, Schutzausrüstungen und Handdesinfektionsmittel herzustellen, denn Länder wie die Vereinigten Staaten haben weltweite Vorräte aufgekauft.

Afrikas Einfallsreichtum im Kampf gegen Corona Günstige Lösungen Auch Vincent Ssembatya, Professor an der Makerere-Universität in Kampala, Uganda, hat erschwingliche Beatmungsgeräte entwickelt, um das kapitalschwache Gesundheitssystem des Landes zu versorgen. Dafür hat er sich mit Autohersteller Kiira Motors zusammengetan. "Alle verlangen das gleiche Produkt, weswegen Afrika eine sehr geringe Chance darauf hat", sagte Ssembatya gegenüber der DW.

Afrikas Einfallsreichtum im Kampf gegen Corona Innovationshub Senegal Die Ingenieurstudenten im Senegal haben sich dem Kampf ihres Landes gegen die Coronavirus-Pandemie angeschlossen: Gianna Andjembe, Masterstudent der Elektrotechnik, demonstriert einen von ihm entworfenen automatischen Handdesinfektionsmittelspender. Die Studenten wollen ihre technischen Fähigkeiten nutzen, um den Druck auf die Krankenstationen zu verringern.

Afrikas Einfallsreichtum im Kampf gegen Corona Dr. Car übernimmt Patientenkontakte Auch der kleine Roboter Dr. Car ist eine Entwicklung der Studenten aus Senegal. Er soll den Blutdruck und die Temperatur von Corona-Patienten messen können. Ärzte können Dr. Car mit Hilfe einer montierten Kamera und einer App steuern - und so mit Patienten kommunizieren, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Auch Menschen in schwer zugänglichen ländlichen Gebieten könnten so erreicht werden.

Afrikas Einfallsreichtum im Kampf gegen Corona Gewappnet für Stromausfälle In Äthiopien hat der junge Erfinder Ezedin unter anderem ein mechanisches Beatmungsgerät und eine kontaktlose Hand-Waschmaschine entwickelt. 13 seiner 20 Erfindungen sind bereits patentiert worden. Sein kontaktloser elektrischer Seifenspender verfügt über einen eingebauten Sensor, der auch bei Stromausfällen mit einem mechanischen Pedal bedient werden kann.

Afrikas Einfallsreichtum im Kampf gegen Corona Bunte Vorbilder in 2D Der Kreativität sind in Afrika keine Grenzen gesetzt. Von Lagos bis Nairobi nutzen Künstler die Hauswände ihrer Städte, um an die A-H-A-Regeln zu erinnern: Abstand halten, Hände waschen und Alltagsmaske tragen. Dieses Kunstwerk ist in Nairobis Slum Kibera zu finden.

Afrikas Einfallsreichtum im Kampf gegen Corona Der Corona-Hairstyle Mit diesen Zöpfen werden Menschen selbst zur Mahnung: "Mit der Coronafrisur möchten wir die Menschen bitten, Abstand zu halten, Masken zu tragen und sich regelmäßig die Hände zu waschen oder Desinfektionsmittel zu verwenden, um sich zu schützen", sagt Erfinderin Mable Etambo aus Kibera. Sie verwendet dafür auch die Farben des Virus.

Afrikas Einfallsreichtum im Kampf gegen Corona Gesunde Ernährung frei Haus Nationale Ausgangssperren machen es Menschen schwer, Essen auf den Tisch zu bringen. Ein simbabwisches Start-up in Harare, Fresh In A Box, liefert frische Produkte direkt vom Bauern zur Tür. Das Unternehmen betreibt eine App, dreirädrige Motorräder liefern die Lebensmittelkisten aus: Ausgewogene Kost bei gleichzeitiger Kontaktvermeidung. Und wer mag, bestellt noch einen Mundschutz dazu.

Afrikas Einfallsreichtum im Kampf gegen Corona Wissensvermittlung im Lockdown Geschlossene Schulen überall in Afrika machen den Präsenz-Unterricht unmöglich. Lösungen mussten her: In Tansania etwa können Schüler eigenständig mit der Online-Lernplattform "Smartclass" arbeiten. Die Plattform verbindet die Schüler mit 5000 Tutoren, damit die Jugendlichen auch trotz Lockdown weiterlernen können.

Afrikas Einfallsreichtum im Kampf gegen Corona Die Pandemie tracken Überall werden Social Media und Apps zur Waffe gegen Corona. In Nigeria und Ghana ermöglicht die App COVID-19 Triage Tool es, das eigene Risiko, an Corona zu erkranken, einzuschätzen. Die südafrikanische Regierung betreibt über WhatsApp einen interaktiven Chatbot, der Fragen zu COVID-19 beantworten kann. Und ehemalige Studenten in Kapstadt haben eine App entwickelt, um Fake News zu bekämpfen. Autorin/Autor: Silja Fröhlich



Das COVAX-Programm hofft zudem, bis Ende des Jahres mindestens 1,3 Milliarden Dosen an 92 Länder mit niedrigem Einkommen liefern zu können. Die Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Impfbündnisses GAVI setzt sich für eine gerechte Verteilung von Covid-19-Impfstoffen in armen Ländern ein. Doch sie kann nur von der WHO zugelassene Impfstoffe kaufen. Dazu gehört bislang nur der von Pfizer.

Blick nach Osten

Einige afrikanische Länder suchen daher nach Alternativen. Die Seychellen verabreichen bereits den in China hergestellten Sinopharm-Impfstoff, Guinea impft den russischen Sputnik V. Auch Kenia interessiert sich für den chinesischen Impfstoff. "Wir sind in Kontakt mit AstraZeneca und Sinopharm und Pfizer", erklärt Minister Kagwe. "Doch die Frage ist: Wer hat überhaupt Impfstoff zu verkaufen? Europa hat alles aufgekauft."

Noch nutze der große Teil Afrikas nicht vorranging Sinopharm, sondern alles, was ihnen in die Hände gerate, sagt Eric Olander, Gründer der Informationsplattform "China-Africa-Project". Und selbst, wenn etwa Pfizer plötzlich genug Impfstoff zur Verfügung hätte, würde es Afrikas Problem nicht lösen. "Diese Impfstoffe wurde nicht für Entwicklungsländer hergestellt, sie müssen eingefroren werden", kritisiert Olander. "Diese Impfstoffe sind in vielerlei Hinsicht für die meisten Entwicklungsländer unbrauchbar, weil die Infrastruktur, die zu ihrer Lagerung benötigt wird, nicht vorhanden ist."

Chinas Präsident Xi Jinping hat Afrika Impfstoff versprochen

China und Russland betonen hingegen, dass ihre Impfstoffe bereits verfügbar sind und unkompliziert im Kühlschrank gelagert werden könnten. Bereits im Mai versprach der chinesische Präsident Xi Jinping, chinesische Corona-Impfstoffe vorrangig dem globalen Süden zur Verfügung stellen zu wollen.

"Europa und Amerika konzentrieren sich auf sich selbst, und China ist eingesprungen und hat viel investiert, um in den afrikanischen Impf-Markt einzusteigen", sagt Afrikawissenschaftler Robert Kappel von der Universität Leipzig der DW. Zwar habe die EU der WHO viel Geld gegeben, um Impfstoff für afrikanische Länder zu sichern, "aber China war schon bereit für die Verteilung", so Kappel.

Der Retter in der Not?

Dadurch könnte Chinas Einfluss in Afrika zunehmen. Bereits seit Jahren befindet sich China und westliche Staaten in einem Wettbewerb um mehr politischen und wirtschaftlichen Einfluss in Afrika. China hat in diversen afrikanischen Ländern umfangreiche Infrastrukturprojekte finanziert.

Trotz Corona-Impfstoff ist es wichtig, sich weiter die Hände zu waschen

Westliche Staaten werfen der Volksrepublik dagegen vor, vor allem an den Bodenschätzen des Kontinents interessiert zu sein. Auch in einigen afrikanischen Ländern war der Unmut über den chinesischen Einfluss in den letzten Jahren gewachsen. Das könnte sich jetzt ändern.

"Wenn China es geschafft hat, Impfstoffe zu verabreichen und einen großen Teil der Afrikaner zu retten, glauben Sie, dass diese dann China negativ sehen werden?", fragt Ruandas Ex-Ministerin Binagwaho rhetorisch.

Politisches Kalkül

Eric Olander vom "China-Africa-Project" sieht hinter der chinesischen Impfstoff-Offensive daher knallhartes politische Kalkül: "Dies ist eine Gelegenheit, den Rivalen USA und Europa buchstäblich den Boden unter den Füßen wegziehen. Warum sollte China das nicht ausnutzen?"

Über 2,5 Millionen Menschen haben sich in Afrika mit dem Coronavirus infiziert

Tatsache sei, dass China, Indien oder auch Russland im Gegensatz zu den Europäern in der Lage seien, Impfstoffe in einem Umfang zu produzieren und zu liefern, der konkurrenzlos sei. "Ob sie sich tatsächlich um die Menschen sorgen, denen sie die Impfstoffe geben? Wer weiß das schon. Aber am Ende des Tages erfüllen sie einen Bedarf, den andere nicht erfüllen." Allerdings ist bisher nicht durch unabhängige wissenschaftliche Studien erwiesen, wie wirksam der chinesische Impfstoff wirklich ist. Laut Angaben der chinesischen Regierung liegt die Wirksamkeit bei 79 Prozent.

Afrika werde sich in der Zukunft an die Corona Pandemie erinnern, zum Vorteil Chinas, so Olander. "Die Europäer werden eines Tages nach Afrika zurückkommen und sagen: 'Wir sind ein besserer Partner für euch als die Chinesen'. Und die Afrikaner werden sagen: 'Wo wart ihr, als wir euch gebraucht haben?'"

Mitarbeit: Rosie Birchard, Mariel Müller, Alexandra von Nahmen