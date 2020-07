Schwarze Helden im Comic: Der lange Weg von "Falcon" & Co.

"Batman", "Superman", "Asterix" oder "Lucky Luke" - die populärsten Comichelden sind weiß. Schwarze Charaktere kommen in den bekannten Comicreihen kaum vor. Wenn doch, waren sie in der Vergangenheit oft klischeehaft dargestellt. Wie die mit sprachlichen Einschränkungen dargestellten und physisch zu stereotypen Karikaturen stilisierten Kongolesen im Comic "Tim im Kongo" aus der berühmten "Tim und Struppi"-Reihe, deren Zeichner Hergé für die rassistische Darstellung kritisiert wurde.

Schwarze Comic-Superhelden aus den USA Spider-Man (2011) Erst 2011 ist ein Superheld der A-Riege des US-Mainstream-Comics schwarz: Marvel Comics lässt den Teenager Miles Morales, halb afro-, halb lateinamerikanisch, in ein Spinnenkostüm schlüpfen. Die Reihe mit dem weißen Peter Parker als Spider-Man läuft parallel weiter. Morales, hier zu sehen in der Film-Adaption "Into the Spider-Verse", erlangt wie Parker durch einen Spinnenbiss seine Fähigkeiten.

Schwarze Comic-Superhelden aus den USA Black Panther (1966) T'Challa alias "Black Panther" ist der erste schwarze Superheld mit übernatürlichen Kräften im US-amerikanischen Mainstream-Comic. Er wurde 1966 von Stan Lee und Jack Kirby geschaffen. T'Challa ist König der fiktiven, hoch entwickelten afrikanischen Nation Wakanda. Die aufsehenerregende Comicadaption aus dem Jahr 2018 mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle wurde mit drei Oscars ausgezeichnet.

Schwarze Comic-Superhelden aus den USA Falcon (1969) Der erste schwarze Superheld im Mainstream-Comic, dessen Leben seine Schöpfer in den USA angesiedelt haben, ist Sam Wilson alias "Falcon". In Harlem aufgewachsen arbeitet er nach dem gewaltsamen Tod seiner Eltern als Sozialarbeiter. Der Kampfkünstler mit mechanischen Flügeln und telepathischer Verbindung zu Vögeln wacht über Harlem. Auch als "Captain America" war er schon im Einsatz.

Schwarze Comic-Superhelden aus den USA Green Lantern (1971) Als erster afroamerikanischer Superheld in den Comics des Verlags DC trat 1971 John Stewart in Erscheinung. Als Teil des "Green Lantern Corps" sorgt der ehemalige US-Marine mit der galaktischen Polizeitruppe für Ordnung im Universum. In der Fortschreibung der Comicreihe ist seit 2012 Simon Baz im Corps. Baz hat Wurzeln im Libanon, ist Muslim und lebt in der Nähe von Detroit.

Schwarze Comic-Superhelden aus den USA Luke Cage (1972) Der unverletzbare Ex-Sträfling ist der erste schwarze Held mit nach ihm benannter Comicserie: "Luke Cage, Hero for Hire" erschien 1972 und ging aus dem "Blaxploitation"-Genre hervor, das mit der Black-Power-Bewegung in den USA in reißerischen Billigproduktionen das bis dahin vernachlässigte Marktsegment der afro-amerikanischen Bevölkerung in den Blick nahm. Auf Netflix hat er eine eigene Serie.

Schwarze Comic-Superhelden aus den USA Blade (1973) Eric Brooks oder "Blade" ist halb Mensch und halb Vampir. Nach zahlreichen Nebenauftritten bekam er 1994 seine eigene Comicserie, in der er zunächst mit Holzdolchen bewaffnet auf Vampirjagd geht. Später benutzt er ein zweischneidiges Schwert für die Jagd - so auch in den drei Comicverfilmungen Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, in denen Wesley Snipes den Helden verkörperte.

Schwarze Comic-Superhelden aus den USA Storm (1975) Die Nachfahrin einer afrikanischen Hexenpriesterin ist eine der beliebtesten schwarzen Comicheldinnen. "Storm", oder auch Ororo Munroe, wird mit übermenschlichen Fähigkeiten geboren und kann als Mutantin das Wetter kontrollieren. Seit Mitte der 1970er-Jahre ist sie fester Bestandteil der "X-Men", die für Frieden zwischen Mutanten und Menschen kämpfen.

Schwarze Comic-Superhelden aus den USA Black Lightning (1977) Jefferson Pierce, geboren im Elendsviertel einer Großstadt, schafft den Absprung und gewinnt als Zehnkämpfer olympisches Gold. Er kehrt in seine Heimat zurück, um dort als Lehrer mit Jugendlichen zu arbeiten. Dabei gerät er in Konflikt mit einer kriminellen Bande. Ausgerüstet mit einem Gürtel, der ihm elektromagnetische Superkräfte verleiht, geht er auf Verbrecherjagd.

Schwarze Comic-Superhelden aus den USA Cyborg (1980) Nach einem Zwischenfall im Labor seiner Eltern wird Victor Stone schwer verletzt. Sein Vater, ein Wissenschaftler, rettet ihm das Leben, indem er ihn zu einem "Cyborg", einem Mischwesen aus Mensch und Maschine, macht. Victor Stone alias "Cyborg" ist Gründungsmitglied beim Neustart der "Justice League", einem Team aus Superhelden, das die Erde gegen außerirdische Kräfte beschützt.

Schwarze Comic-Superhelden aus den USA Icon (1993) Durch eine Fehlfunktion explodiert das Raumschiff des Außerirdischen Arnus und seine Rettungskapsel landet im amerikanischen Süden. Daraufhin nimmt er menschliche Gestalt an, besitzt aber weiterhin Superkräfte, ist nahezu unverwundbar und kann fliegen. Wegen dieser Ähnlichkeiten zu einem der Größten des Genres der Superhelden-Comics wird "Icon" oftmals auch als "schwarzer Superman" bezeichnet.

Schwarze Comic-Superhelden aus den USA Static (1993) Virgil Ovid Hawkins kommt als Jugendlicher bei einem Polizeieinsatz mit radioaktivem Tränengas in Kontakt, das ihm Superkräfte verleiht. Er schließt sich den "Teen Titans" an und wacht als "Static" über Dakota City. Dabei kommt es immer wieder zu Konflikten mit anderen Jugendlichen, die bei dem Zwischenfall ebenfalls Superkräfte erlangt haben, diese aber nicht im Sinne der Allgemeinheit einsetzen.

Schwarze Comic-Superhelden aus den USA Ironheart (2015) Riri Williams, 15-jähriges Supergenie, baut sich aus gestohlenen Materialien einen Superheldenanzug, der der "Iron Man"-Rüstung gleicht. Als sie später auf "Iron Man" trifft, unterstützt er sie darin, eine Superheldin zu werden. Riri ist in der Comic-Crossover-Geschichte "Civil War II", in der verschiedene Gruppen von Superhelden gegeneinander kämpfen, an der Seite von "Iron Man". Autorin/Autor: Philipp Marqua



Nun wird erstmals ein Afroamerikaner in einem "Lucky Luke"-Comic eine tragende Rolle spielen. Das Konzept des für Ende Oktober 2020 angekündigten neuen Bandes soll schon vor dem Tod von George Floyd und den aktuellen Protesten der "Black Lives Matter"-Bewegung entstanden sein. In den USA sind Comics besonders populär. Wie sieht es dort mit schwarzen Comichelden aus?

Lucky Luke und Marshal Bass Reeves nehmen den Kampf gegen mächtige Plantagenbesitzer auf

"Lothar" und "Ebony White": die Wegbereiter späterer Helden

Dass es lange Zeitvergleichsweise wenig prominente schwarze Charaktere gab, hänge auch damit zusammen, dass die Zeichner, die den Comic in Amerika begründeten, überwiegend von der Ostküste kamen, wo anders als in den Südstaaten vor allem weiße Menschen wohnten, erklärt Comicexperte Andreas Platthaus im Gespräch mit der DW. Platthaus ist Journalist und hat schon mehrere Bücher zu Comics veröffentlicht. Außerdem sei die gesamte amerikanische Presselandschaft "extrem weiß" gewesen, so Platthaus.

Als einer der ersten, wenn nicht der erste schwarze Helden-Charakter im Comic überhaupt, gilt "Lothar" aus "Mandra, der Zauberer" (1934). Er ist Diener des von Lee Falk entworfenen Magiers Mandra, der in seiner Freizeit auf Verbrecherjagd geht. In Leopardenfell gekleidet und mit einer orientalischen Kopfbedeckung liefert Lothar, holpriges Englisch sprechend, dem Zauberer die nötige Muskelkraft in körperlichen Auseinandersetzungen. 1965 wird Lothar "modernisiert" - als Begleiter des Zauberers spricht er seither korrektes Englisch und trägt ein Hemd - wenn auch oft mit Tierprints.

Einer der Größten seines Fachs: Comiczeichner Will Eisner war Comicpionier und Revolutionär

Auch "Ebony White" ist "Sidekick" eines anderen Helden. 1940 führt ihn Will Eisner im Comic "The Spirit" ein. Seine äußere Erscheinung mit großen weißen Augen und dicken, rötlichen Lippen sowie sein "Slang" lassen ihn zum Paradebeispiel für eine rassistische, stereotype Darstellung von Schwarzen in der Mainstream-Comickultur werden. Eisner gibt später an, die Figur bewusst so gezeichnet zu haben - sie habe dem Humor der damaligen Gesellschaft entsprochen. Den Titelhelden, Detektiv Denny Colt, unterstützt "Ebony White" in vielen heiklen Situationen. Im Laufe der Jahre, vor allem aber in den späteren Neuinterpretationen der Serie, entfaltet er sich über seine klischeehafte Darstellung hinaus.

"Lion Man" und "Waku": erste schwarze Hauptfiguren

In den späten 1940er und während der 1950er Jahre entwickeln sich schwarze Charaktere von hilfreichen Nebenrollen weißer Comichelden hin zu alleinigen Hauptdarstellern. 1947 wird "All-Negro Comics" veröffentlicht, das erste bekannte Comicmagazin, ausschließlich von schwarzen Künstlern entworfen. Es gelangt allerdings nicht in den Mainstream, sondern kursiert nur innerhalb der schwarzen Gemeinschaft. Es gibt lediglich eine Ausgabe mit Stories über "Ace Harlem" oder "Lion Man", die als erste, eigenständige schwarze Comichelden gelten.

1954 erscheint die Reihe "Jungle Tales" bei Atlas Comics, dem Vorgänger von Marvel Comics, einer der weltweit größten Comicverlage. Mit den Geschichten aus dem afrikanischen Dschungel hält ein schwarzer Held Einzug in den Mainstream-Comic: "Waku, Prince of the Bantu". Waku ist ein intelligenter, aufgeklärter afrikanischer Stammeshäuptling, der seine Führungsposition vielfach verteidigen muss und sein Volk vor Gefahren beschützt. Ausgerüstet hatten ihn seine Zeichner mit einem Speer und einem Schild.

Trotz Kontroverse eingeführt: "Spider-Man" Miles Morales ist Vorbild für viele schwarze Jugendliche

Der erste afroamerikanische Held mit nach ihm benannter Comicserie, dessen fiktives Leben seine Zeichner in den USA angesiedelt haben, ist "Lobo" (1965). Von Dell Comics herausgegeben, bekämpft der Revolverheld im Wilden Westen Verbrecher - allerdings nur für zwei Ausgaben. Die schnelle Einstellung der Serie liegt Gerüchten zufolge daran, dass viele Händler den Comic mit schwarzem Titelhelden ablehnen. "Lobo" dürfte mit seinem kurzen Ritt durch die Comiclandschaft nicht allzu viele Leserinnen und Leser erreicht haben.

"Falcon" fliegt mit "Captain America" in den Mainstream

Ende der 1960er Jahre erscheint dann der erste afroamerikanische Superheld, der in einem Mainstream-Verlag viele Comicbegeisterte erreicht: "Falcon" (bürgerlich: Samuel Wilson). Er wird von Stan Lee und Gene Colan 1969 in der "Captain America"-Reihe eingeführt. "Falcon" fliegt mit mechanischen Flügeln und kann per Telepathie die Kontrolle über Vögel erlangen. Der kampfstarke Wächter über Harlem schlüpft zudem eine Zeit lang selbst in das Kostüm des "Captain America".

"Spätestens in den späten Sechzigerjahren hat man auch in den Superhelden-Verlagen festgestellt, dass man sich einer bestimmten Leserschaft vollständig begibt, wenn man nicht auch schwarze Helden vorkommen lässt - Identifikationsfiguren, die völlig normal wären, wenn man ökonomisch denkt und sagt: Wir wollen, dass auch schwarze Kids unsere Produkte lesen", kommentiert Platthaus die Entwicklung.

Einfluss der "Blaxploitation"-Filme: "Luke Cage", Titelheld mit Superkräften

Durch die Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre befeuert, erobern schwarze Helden und Heldinnen in expliziten, oft die Realitäten der schwarzen Ghettos thematisierenden Low-Budget-Filmen die Kinos in den USA. Diese "Blaxploitation"-Filme beeinflussen auch die Comicszene, was eindimensionale "Ghetto-Gangster-Stereotypen" wie "Luke Cage" (1972) hervorbringt. Der Ex-Sträfling ist der erste schwarze Comicheld mit eigener Serie, der nicht wie "Lobo" nur einen Colt besitzt, sondern Superkräfte: Er ist unverletzbar und übermenschlich stark.

Eine der beliebtesten und bekanntesten Charaktere der "X-Men": Superheldin "Storm"

In den 1970er Jahren treten die ersten schwarzen Superheldinnen in Erscheinung: "Nubia" (1973), die verlorene Zwillingschwester von "Wonder Woman", "Storm" (1975), die als Mutantin das Wetter kontrollieren kann, sowie "Bumblebee" (1976). Seit den 1980er Jahren sind Superhelden-Teams ohne einen schwarzen Charakter kaum mehr denkbar. Auch ihre Charakterzeichnung fällt deutlich vielfältiger aus.

"Spider-Man" wird schwarz

Einen schwarzen Superhelden der absoluten A-Riege à la "Batman" und "Superman" gibt es allerdings erst 2011: Der halb afro-, halb lateinamerikanische Teenager Miles Morales darf in das bekannte Spinnenkostüm schlüpfen und wird in einem alternativen Erzählstrang des berühmten Comics der neue "Spider-Man". Die Comicreihe mit dem weißen Peter Parker als "Spider-Man" läuft ebenfalls weiter. Das ursprünglich amerikanische Comicgenre, in dem Superhelden dem männlich-weißen Prototyp-Patrioten entsprechen, scheint sich also behutsam zu wandeln.

"Black Panther", "Black Lives Matter" und die Zukunft schwarzer Helden

Weltweit bekannt wird der erste schwarze Comicheld mit Superkräften aus dem US-amerikanischen Comicuniversum erst viele Jahre, nachdem ihn seine Schöpfer Stan Lee und Jack Kirby zu Papier gebracht haben: "Black Panther" tritt in einem von Marvel herausgegebenen "Fantastic Four"-Comic erstmals 1966 als Nebenfigur auf.

"Black Panther", der eigentlich "T'Challa" heißt und neben einem genialen Verstand auch übermenschliche Reflexe und Stärke sowie die Fähigkeit zur Wundheilung besitzt, ist König der fiktiven, hochentwickelten afrofuturistischen Nation "Wakanda". Weil er in der End- und zugleich Hochphase der Bürgerrechtsbewegung in den USA aufkommt, noch vor der namensgleichen Black Panther Party, wird der Superheld stets auch als politische Botschaft verstanden. Seine eigene Comicreihe ("Jungle Action") bekommt er allerdings erst 1973.

Erst durch den Film mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle wird "Black Panther" international bekannt

Mehr als vier Jahrzehnte später kämpft sich unter der Regie von Ryan Coogler, dem ersten schwarzen Regisseur eines Marvel-Films, "Black Panther" mit einem eigenen Film auf die Kinoleinwand - und wird zu einem der weltweit umsatzstärksten Filme aller Zeiten.

Die große Aufmerksamkeit, die "Black Panther" bekommt, könnte im Zusammenspiel mit den aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen in den USA rund um die "Black Lives Matter"-Bewegung auch die Comicliteratur weiter befruchten. Der gewaltsame Tod George Floyds und seine Auswirkungen auf die Protestkultur stellten einen so wichtigen Faktor der Gegenwart dar, dass Comics um das Thema nicht herum kämen, sagt Comicexperte Platthaus. Comics werden sich bald wohl vor allem mit schwarzen Perspektiven beschäftigen, prognostiziert er. Damit sich eine Art "schwarzes Selbstbewusstsein" noch stärker in den Comics artikuliere, brauche es vor allem mehr schwarze Comiczeichner als Comichelden, so Platthaus: "Denn nur dann wird sich wirklich etwas Fundamentales ändern."