CHIO: Daniel Deußer gewinnt Großen Preis von Aachen

"Was mir bei der Hymne genau durch den Kopf gegangen ist, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment", sagte Daniel Deußer der DW nach bisher dem wohl größten Sieg seiner erfolgreichen Karriere und strahlte über das ganze Gesicht. Zuvor, bei der Siegerehrung, als er der deutschen Nationalhymne gelauscht hatte, hatte er noch gedankenverloren und ganz in sich gekehrt gewirkt.

Vielleicht ließ Deußer, die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste, noch einmal die entscheidenden Sprünge vor seinem inneren Auge vorbeiziehen. Am Ende waren es nämlich nur ein paar Hunderstelsekunden gewesen, die darüber entschieden hatten, dass der Sieger im Großen Preis von Aachen in diesem Jahr aus Deutschland kommt. In einem engen Stechen, das insgesamt sieben Reiterinnen und Reiter erreicht hatten, setzte sich die deutsche Nummer eins der Weltrangliste, Daniel Deußer, auf Killer Queen vor 19.000 begeisterten Zuschauern mit null Fehlern und in 41,85 Sekunden gegen die starke Konkurrenz durch.

Als erster Reiter ins Stechen gegangen, legte Deußer gleich eine Nullrunde vor. Der letzte Reiter, das 20-jährige "US-Wunderkind" Brian Moggre, gab auf Balou de Reventon zwar alles und trieb sein Pferd über den Parcours, er benötigte bei seiner fehlerfreien Runde aber 42,60 Sekunden. Auf den dritten Platz kam der Belgier Gregory Wathelet, der mit Nevados in 42,83 Sekunden ebenfalls ohne Abwurf geblieben war.

"Endlich!", mit diesem Wort kommentiere Deußer anschließend sichtlich erleichtert seinen Sieg. In den vergangenen Jahren war er oft knapp dran gewesen, hatte es dann aber doch nicht auf die Aachener Siegertafel geschafft. "Es wurden auch in diesem Jahr schon die ganze Zeit Witze gemacht, wann ich es denn endlich einmal schaffe", sagte er im Gespräch mit der DW und wirkte überaus zufrieden, sich diesen Druck nun genommen zu haben.

Zahlreiche Nullrunden

Insgesamt waren zwölf Reiterinnen und Reiter im ersten Umlauf ohne Fehler geblieben. Neben den deutschen Topreitern Deußer und Christian Ahlmann schafften der britische Olympiasieger Ben Maher und sein Landsmann Scott Brash, Steve Guerdat aus der Schweiz, Moggre und Laura Kraut aus den USA - beide am Donnerstag mit dem US-Team siegreich im Nationenpreis - Wathelet und Jerome Guery aus Belgien, der Mexikaner Patricio Pasquel und die beiden jungen Deutschen Philipp Schulze-Topphoff sowie Gerrit Nieberg eine Nullrunde.

Im zweiten Umlauf, in dem nur noch die besten 18 Teilnehmer der ersten Runde dabei waren, wiederholten Deußer, Guery, Wathelet, Maher, Kraut, Moggre und Brash dieses Kunststück, so dass das Stechen entscheiden musste. Dort war schließlich Deußer der Beste.

​​​​Nach dem Sieg im Nationenpreis musste sich Brian Moggre im Großen Preis mit Rang zwei zufrieden geben

Für das Starterfeld der 40 Besten waren insgesamt acht Frauen qualifiziert, mit Jana Wargers und der deutschen Meisterin Sophie Hinners kamen zwei von ihnen aus Deutschland. Während Hinners mit Vittorio im ersten Umlauf 13 Fehlerpunkte sammelte, kam Wargers mit Limbridge auf zwölf Strafpunkte. Beide Reiterinnen schieden damit nach der ersten Runde aus, hinterließen mit ihren Leistungen in der Aachener Turnierwoche aber einen starken Eindruck.

Lukrative Springserie

Zum Grand Slam zählen neben dem Großen Preis von Aachen auch der CSIO in Calgary sowie die Großen Preise der Hallenturniere in Genf und 's-Hertogenbosch. Als Sieger des Großen Preises der Spruce Meadows Masters in Calgary kam der Schweizer Steve Guerdat nach Aachen und hätte bei einem Erfolg zusätzlich zur Aachener Siegerprämie einen Bonus von weiteren 500.000 Euro mitgenommen. Doch der Schweizer leistete sich auf Venard de Cerisy im zweiten Umlauf einen Abwurf.

Und auch für Max Kühner gab es kein Extrageld: Der Österreicher hatte, nachdem er in diesem Jahr den Großen Preis in s'-Hertogenbosch für sich entscheiden konnte, in Aachen die Chance auf einen Bonus von 250.000 Euro, schied aber im ersten Umlauf aus. Der einzige Reiter, der bislang mit drei Siegen in Folge den Grand Slam gewinnen konnte, war der Brite Scott Brash im Jahr 2015. Der US-Amerikaner und Titelverteidiger Kent Farrington war diesmal in Aachen nicht am Start.

Dressur: Isabell Werth gewinnt erneut

Den Großen Dressurpreis beim CHIO Aachen hat zum 14. Mal Isabell Werth gewonnen. Die siebenmalige Olympiasiegerin verwies mit Quantaz die Niederländerin Dinja van Liere mit Hermes und die Britin Charlotte Fry mit Dark Legend auf die Plätze zwei und drei.

Und auch im Nationenpreis war die deutsche Equipe die beste. Neben Werth mit Quantaz trugen Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit Ferdinand, Frederic Wandres mit Duke of Britain und Carina Scholz zum Mannschaftserfolg vor den Niederlanden und Großbritannien bei.