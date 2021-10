Chemie-Nobelpreis geht an Deutschen Benjamin List und US-Forscher David MacMillan

Naturwissenschaften als reine Männerdomäne? In diesem Jahr gehen die naturwissenschaftlichen Nobelpreise für Medizin, Physik und jetzt auch für Chemie mal wieder nur an Männer.

Nachdem im vergangenen Jahr zwei Forscherinnen mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet wurden, geht die begehrte Auszeichnung in diesem Jahr an Benjamin List und an David W.C. MacMillan "für die Entwicklung der asymmetrischen Organokatalyse"

Riesige Freude in Deutschland

Nachdem gestern bereits der deutsche Klimaforscher Klaus Hasselmann den Nobelpreis für Physik verliehen bekam, wird mit Prof. Dr. Benjamin List erneut ein Deutscher ausgezeichnet.

Beide Preisträger sind noch vergleichsweise jung. Der Chemiker List, Jahrgang 1968, ist Direktor des Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Er teilt sich den Preis mit David William Cross MacMillan, einem schottisch-stämmigen Chemiker, Jahrgang ebenfalls 1968, der von 2010 bis 2015 eine Chemie-Professur an der Princeton University in New Jersey, USA, inne hatte.

Während das Nobelkomitee in Stockholm seine Entscheidung in einer LIVE-Präsentation erläutert, tragen wir für Sie die wichtigsten Informationen über die Preisträger und ihre ausgezeichnete Forschung zusammen.

Weitere Details werden wir hier fortlaufend ergänzen.

Der Chemie-Nobelpreis

Die Chemie war die wichtigste Wissenschaft für Alfred Nobels eigenes Schaffen. Sowohl die Entwicklung seiner Erfindungen als auch die von ihm eingesetzten industriellen Verfahren basierten auf chemischen Kenntnissen. Entsprechend war die Chemie das zweite Preisgebiet, das Nobel in seinem Testament erwähnte.

Im vergangenen Jahr wurde der Chemie-Nobelpreis für die revolutionäre CRISPR/Cas9 Gen-Schere verliehen. Ausgezeichnet wurden zwei Forscherinnen aus Frankreich und den USA: Mit der Gen-Schere haben Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier die Medizin und Biotechnologie revolutioniert. Die Entdeckung ermöglicht Therapien gegen Erbkrankheiten und die Züchtung von resistenten Pflanzen.

CRISPR/Cas9 habe die molekularen Lebenswissenschaften revolutioniert, neue Möglichkeiten für die Pflanzenzüchtung gebracht, trage zu innovativen Krebstherapien bei und könne den Traum von der Heilung vererbter Krankheiten wahr werden lassen, hieß es in der Begründung des Nobelkomitees.

Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna hätten eines der schärfsten Werkzeuge der Gentechnologie nutzbar gemacht. Mit ihr könnten Forscher die DNA von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen mit höchster Präzision verändern, hieß es zur Begründung.

Die Woche der Preise

Der Chemiepreis ist die dritte und letzte naturwissenschaftliche Auszeichnung des Nobelkommitees in diesem Jahr.

Den Anfang machte am Montag die Medizin. David Julius und Ardem Patapoutian erhielten den Preis für ihre Entdeckung von Rezeptoren für Temperatur und Berührung.

Am Dienstag wurde der Physik-Nobelpreis an die Klimamodellierer Syukuro Manabe (Japan) und Klaus Hasselmann (Deutschland) sowie an Giorgio Parisi (Italien)für dessen Forschungen zu komplexen physikalischen Systemen verliehen.

Am Donnerstag und Freitag folgen der Literatur- und der Friedensnobelpreis, am 11. Oktober wird die Auszeichnung im Bereich Wirtschaftswissenschaften verliehen.

120 Jahre Nobelpreis

Die Nobelpreise werden in diesem Jahr zum 120. Mal verliehen. In dieser Zeit hat sich die begehrte Auszeichnung den Ruf erworben, sowohl geheimnisvoll als auch rigoros zu sein. Sehr oft wird die Auszeichnung mehr als einer Person verliehen, aber mehr als drei können nicht ausgezeichnet werden.

Während viele Wissenschaftler im Stillen hoffen, eines Tages die Anerkennung eines Nobelpreises zu erhalten, sagte Gravitationswellenforscher Karsten Danzmann (selbst kein Nobelpreisträger) im DW-Gespräch, es reiche bereits aus, wenn die eigene Arbeit mit einem Nobelpreis in Verbindung gebracht wird und wenn andere Wissenschaftler die "Opfer" sind, welche "die ganze Last des Medienrummels tragen, um für eine gute Sache da zu sein".

Aber das Komitee ist hart: Wenn es in einem Jahr der Meinung ist, dass kein Nominierter den Preis wert ist, behält es sich das Recht vor, das Preisgeld in das nächste Jahr zu verschieben.

Die diesjährigen Preisträger erhalten ein Preisgeld von 10 Millionen schwedischen Kronen (etwa 980.000 Euro), eine Nobelmedaille und eine Reihe von anderen Schmuckstückchen.

Allerdings müssen sie sich noch bis zum 10. Dezember gedulden. Normalerweise findet an diesem Datum die feierliche Vergabe in Stockholm beziehungsweise Oslo statt. Wegen der Pandemie bekommen die Preisträger dieses Jahr erneut die Preise in ihren Heimatländern überreicht.